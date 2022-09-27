Валявся в квартирі: стали відомі моторошні подробиці про смерть Моїсеєва

Причина смерті Моїсеєва/ ТАСС, соцмережі

Новина про смерть Бориса Моїсеєва потрясла багатьох шанувальників. Світ шоу-бізнесу знав про важкі проблеми зі здоров'ям співака, але останнім часом мало говорили про нього.

Близький друг і арт-директор Сергій Горох сьогодні, 27 вересня повідомив, що 68-річний виконавець хіта "Блакитний місяць" помер у своїй московській квартирі.

Горох шокував, що виявив бездиханне тіло артиста в його апартаментах на Краснопролетарській вулиці.

"Прийшов як зазвичай провідати товариша і колегу. Зайшовши в квартиру побачив Бориса Михайловича, лежачим на підлозі", - повідомив він.

За його словами, тут же викликав швидку, але приїхали лікарі лише констатували смерть легенди російського шоу-бізнесу. Причину смерті Моїсеєва ще належить встановити.

Що стало причиною смерті Моїсеєва

Як повідомляють росЗМІ, за деякими даними, про смерть зірки замовчували три години. Черговий третій за рахунком інсульт Моїсеєв пережив незадовго до смерті.

На початку 2010-х у Бориса Михайловича стався інсульт. Відновлюватися йому допомагала Алла Пугачова і після цього Моїсеєв навіть вийшов на сцену, виступав.

Ще один інсульт стався у нього в 2015 році. Тому в 2015-му він остаточно припинив концертну діяльність і став займатися здоров'ям. З того часу він практично не з'являвся на публіці.

Спадок Моїсеєва

Борис Моїсеєв жив у Москві на вулиці Краснопролетарській, в просторій квартирі площею 115 квадратних метрів з дизайнерським ремонтом і дорогими меблями. З домашніми справами допомагали йому домробітниця та друзі.

У Бориса Моїсеєва не було ніколи дружини і немає дітей. Його родиною стали сім'ї найближчих друзів.

Сергій Горох і Борис Моїсеєв / kp.ru

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