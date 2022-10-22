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Валерій Харчишин разом з волонтерами розібрав залишки свого будинку, знищеного окупантами

22 жовтня 2022, 12:27

Соліст "Другої ріки" розбирає залишки свого заміського будинку в Гостомелі, який був знищений ракетним ударом окупантів.

Харчишин, дім
Валерій Харчишин разом з волонтерами розібрав залишки свого будинку, знищеного окупантами / Facebook та УНІАН

Українські волонтери допомогли легендарному музиканту (солісту поп-рок-гурту "Друга ріка") Валерію Харчишину розібрати залишки його заміського будинку в Гостомелі, який був знищений ракетним ударом окупантів. Відповідні фото були опубліковані на офіційній сторінці волонтерської організації "Добробат" в Facebook.

"Ворожі снаряди не вибирають, чий будинок знищувати. Вони однаково нещадні до українців. Сімейний будинок музиканта Валерія Харчишина в Гостомельській громаді був зруйнований російськими окупантами. У будинку виросли троє синів артиста, а зараз від нього залишилися лише уламки", – кажуть волонтери.

Харчинин, волонтери

Нагадаємо, раніше Валерій Харчишин дав інтерв'ю, де розповів про причина зникнення співака Олега Винника з публічного простору.

Як переконує музикант, він побував нещодавно з благодійним концертом у Львові, де і почув розповідь про волонтерську діяльність Винника - з автомобілями для ЗСУ.

Пізніше Валерій Харчишин прокоментував чутки про свій роман з журналісткою Яніною Соколовою.

"Треба сказати, що ми дійсно друзі. У нас були різні моменти в житті, коли ми трохи лаялися, але ми дійсно друзі. Говорити про відносини я поки не збираюся. Я не можу залучати іншу сторону. Це може бути хто завгодно, але я не можу залучати без їхньої згоди. Я не можу говорити про Юлю без її згоди", ‒ відповів музикант.

Інші новини:

Гостомель Валерій Харчишин новини шоу бізнесу війна Росії та України
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