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"Ви виростили і вигодували цих покидьків": Вакарчук розпік росіян за мовчання про війну в Україні

9 квітня 2022, 11:55

Російські солдати вчинили безліч страшних злочинів в Україні.

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Вакарчук розпік росіян за мовчання про війну / скріншот

Музикант Святослав Вакарчук жорстко розкритикував росіян, які вважають, що "не винні" у вторгненні Росії в Україну.

На своїй сторінці Instagram лідер гурту "Океан Ельзи" розповів, що останнім часом до нього часто звертаються журналісти з Росії, щоб дізнатися його думку про те, що відбувається. Проте артист вважає - йому нічого їм сказати.

"Зараз навколо весна і співають пташки, але у мене зовсім не весняний настрій. Багато днів поспіль Російські опозиційні журналісти намагаються взяти у мене інтерв'ю. "Слава, розкажіть нам що ви думаєте". Мені зовсім нічого їм сказати. Хоча, ні, є що. Я скажу наступне: ви всі - частина російського народу. І це ви виростили і вигодували цих покидьків, виродків, тварюк, які сьогодні руйнують наші будинки, вбивають людей похилого віку, жінок і дітей, гвалтують, мародерять. Це ви привели до влади всіх тих, хто віддає накази цілитися і руйнувати наші пологові будинки, будинки престарілих, вокзали, на яких знаходяться тисячі людей, які намагаються втекти від вашого російського світу", - заявив Вакарчук.

За словами музиканта, саме мовчання звичайних росіян призвело до тих жахів, які зараз відбуваються в Україні.

"Це ви мовчали, коли потрібно було говорити і діяти. Коли Путін, чиє друге ім'я антихрист, прийшов до влади, ви мовчали. Коли Росія вторглася в Грузію, ви теж, в основному, мовчали. Коли Росія нахабно вкрала у нас Крим, багато хто в душі навіть пишався цим, а багато хто не тільки в душі. А потім 8 років, коли ваша країна розв'язала жахливу війну у нас на Донбасі, у вас не вистачило сміливості і мужності вийти на вулиці і протестувати проти цих страшних речей", - додав Вакарчук.

Зазначимо, що український співак і лідер групи Океан Ельзи Святослав Вакарчук з самого початку війни допомагає військовим і українцям. У своєму Instagram він показав, як окупанти розбомбили найбільший літак у світі українську Мрію.

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війна в Україні Святослав Вакарчук
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