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"Вагомий внесок": зниклий Олег Винник "засвітився" у ЗСУ

Ангеліна Підвисоцька
13 квітня 2023, 23:01 оновлено 13 квітня, 23:06
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Українські військові подякували співаку за допомогу нашим захисника.
ВСУ, Винник
Винника відзначили за допомогу ЗСУ / Колаж фото instagram.com/olegg.vynnyk, 10 ОГШБр Едельвейс

Ім'я відомого українського співака Олега Винника, який несподівано зник під час повномасштабної війни, "засвітилося" у ЗСУ. Його нагородили за допомогу українським військовим. Про це повідомили в одному з фан-акаунтів співака.

На сторінці з'явилося фото подяки Олегу Виннику як засновнику благодійного фонду "Вовчиця".

"Подяка фонду Олега Винника "Вовчиця" за вагомий внесок у волонтерську діяльність та надання благодійної допомоги для військовослужбовців територіальної оборони Хмельницького", - зазначено на подяці.

відео дня
благодарность Олегу Виннику
ЗСУ подякували Виннику за допомогу / facebook.com/Oleg.Vynnyk.sings.soul

Нагадаємо, українська "Бейонсе", співачка Оля Полякова переспівала пісню під назвою "Довгоноге щастя", яку вона раніше виконувала зі своїм колегою, який буквально випав з медіа-простору та соціальних мереж, Олегом Винником.

Відомо, що даний трек був записаний напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну і кліп так і не вийшов на широкі екрани. Тим часом, Оля Полякова знову виконала цю композицію, тільки вже без Олега Винника і без російської мови. Пісня зазвучала по-новому рідною українською мовою.

Крім того, відомо, що Винник раптово зник з інформаційного простору, що породило чимало неприємних чуток. Однак люди з близького оточення заявляють-артист не боягуз, знаходиться в Німеччині на лікуванні, а в перервах займається благодійною діяльністю.

Побічно це підтверджує і чоловік Оксани Білозір Роман Недзельський, який підписав контракт із ЗСУ ще за тиждень до повномасштабного вторгнення, і досі продовжує справно виконувати своє покликання захисника.

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