У родині Періс Хілтон несподіване поповнення: "Ми не можемо бути ще щасливішими!"

У Періс Хілтон з'явився племінник - Нікі Хілтон народила третю дитину / instagram.com/parishilton

Модель, акторка, бізнесвумен і світська левиця Періс Хілтон втретє стала тітонькою. Молодша сестра знаменитої тусовщиці, Нікі Хілтон-Ротшильд подарувала їй племінника.

Ім'я малюка поки залишається в секреті. У Нікі вже є двоє дітей - доньки Лілі Грейс Вікторія Ротшильд (2016 р.н.) і Тедді Мерилін Ротшильд (2017 р. н.). Про появу на світ першого сина Хілтон-Ротшильд повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Там вона опублікувала зворушливе фото, на якому ще вагітною позує на тлі вікна. "Ми офіційно стали вечіркою на п'ятьох! Вітаю у світі, мій солодкий малюк. Матуся, татко і твої старші сестри не можуть бути ще щасливішими", - написала Нікі.

Періс вже привітала молодшу сестру з поповненням в сім'ї і заявила, що з нетерпінням чекає знайомства з племінником.

Самій світській левиці поки не вдається стати мамою. З чуток вона активно працює над тим, щоб завести дитину з чоловіком, бізнесменом Картером Реумом. Попередні вагітності Періс, на жаль, закінчувалися викиднями на ранніх термінах.

Сестра Періс Хілтон стала мамою втретє / instagram.com/NickyHilton

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Раніше 41-річна Періс Хілтон показала ніжки в божевільній блискучій сукні, суцільно всипаній кристалами і блискітками, на концерті в Лос-Анджелесі.

Також голлівудська акторка Мішель Пфайффер подала шанувальникам чудовий приклад правильного ставлення до свого тіла і віку, і показала своє обличчя без макіяжу і ретуші.

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