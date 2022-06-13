"По венах течуть блискітки": Періс Хілтон показала ніжки в божевільній блискучій сукні

Періс Хілтон у блискучій міні-сукні виступила на концерті, присвяченому Місяцю Прайду / instagram.com/parishilton

Модель, акторка, бізнесвумен і світська левиця Періс Хілтон відвідала в Лос-Анджелесі концерт, присвячений Місяцю Прайду, в якості ді-джейки. Для такого заходу 41-річна діва вибрала ідеальний наряд.

На сторінці Хілтон в Instagram з'явилися знімки, на яких вона, в міні-сукні, суцільно всипаній кристалами і блискітками, позує біля свого будинку. Наряд так і пашить навмисною сексуальністю, адже більше показує тіло ді-джейки, ніж підкреслює або приховує його.

У підписі до фото Періс заявила, що одержима блискучим вбранням, тому ця сукня робить її по-справжньому щасливою: "Деякі дівчата просто народжуються з блискітками, що течуть по венах. Відчула себе іскристим алмазом під час свого виступу".

Шанувальники світської левиці також прийшли в захват від її сяючих шат. Деякі з них підкреслили, що за всі роки тусовок, модних показів і публічних виходів, це плаття затьмарило хіба що весільне вбрання Хілтон.

Періс Хілтон у блискучій міні-сукні виступила на концерті, присвяченому Місяцю Прайду / instagram.com/parishilton

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