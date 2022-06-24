Періс Хілтон носить амулет в кольорах прапора України

Браслет світська левиця отримала від одної зі своїх українських шанувальниць.
Модель, акторка, бізнесвумен і світська левиця Періс Хілтон відпочиває у Франції. Під час відпустки діва вирішила відвідати в Каннах фестиваль творчості Cannes Lions.
Там, на зустрічі з шанувальниками з нею вдалося поспілкуватися дівчині з України. Про це розповідає The Village.
Читачка цього видання підійшла до Хілтон, щоб подарувати їй синьо-жовту стрічку, яку вона пов'язала Періс, як браслет. Світська левиця була дуже доброзичливою, обняла дівчину, і носила цей невеликий символ України не знімаючи.
Розповідаючи цю історію, дівчина зазначила, що Періс, незважаючи на її суперечливу репутацію, була вкрай привітною з фанатами.
"Вона була дуже милою і сказала, що любить Україну❤️" - розповідає The Village.
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Раніше Європейський мовний союз оголосив остаточне рішення з приводу місця проведення конкурсу Євробачення-2023 - і це не Україна, незважаючи на перемогу Kalush Orchestra.
Також стало відомо, що у Росії Уральським школярам заборонили грати пісні Земфіри і Мумій Троля - через слова "граната", "вбивають" і "стріляють".
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