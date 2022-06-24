Періс Хілтон носить амулет в кольорах прапора України

Періс Хілтон з браслетом в кольорах прапора України засвітилася в Каннах / instagram.com/parishilton

Модель, акторка, бізнесвумен і світська левиця Періс Хілтон відпочиває у Франції. Під час відпустки діва вирішила відвідати в Каннах фестиваль творчості Cannes Lions.

Там, на зустрічі з шанувальниками з нею вдалося поспілкуватися дівчині з України. Про це розповідає The Village.

Читачка цього видання підійшла до Хілтон, щоб подарувати їй синьо-жовту стрічку, яку вона пов'язала Періс, як браслет. Світська левиця була дуже доброзичливою, обняла дівчину, і носила цей невеликий символ України не знімаючи.

Розповідаючи цю історію, дівчина зазначила, що Періс, незважаючи на її суперечливу репутацію, була вкрай привітною з фанатами.

"Вона була дуже милою і сказала, що любить Україну❤️" - розповідає The Village.

читайте такожНАЗК вводить санкції проти "путіністів" Кіркорова і Корольової

Раніше Європейський мовний союз оголосив остаточне рішення з приводу місця проведення конкурсу Євробачення-2023 - і це не Україна, незважаючи на перемогу Kalush Orchestra.

Також стало відомо, що у Росії Уральським школярам заборонили грати пісні Земфіри і Мумій Троля - через слова "граната", "вбивають" і "стріляють".

Інші новини: