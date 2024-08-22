У родині Наталії Валевської сталася трагедія

Українська співачка Наталія Валевська сьогодні пережила одну з найстрашніших трагедій у своєму житті. У своєму блозі в Instagram вона повідомила, що помер її батько Олександр.
Причини та обставини смерті артистка розкривати не стала. Вона лише подякувала рідній душі, яка тепер вирушила в кращий світ. "Тато пішов... Дякую Татові за все!" - написала вбита горем Валевська.
Чоловік пішов із життя через чотири дні після того, як його дружина, мама Наталії, відсвяткувала День народження.
У коментарях до посту про смерть тата Наталію Валевську підтримують шанувальники, а також колеги по шоу-бізнесу: Ірина Білик, Андрій Князь, Анна Сінгаєвська тощо.
Хто така Наталія Валевська?
Наталія Валевська - українська співачка. Переможниця телепроєкту "Шанс" і володарка премії "Кришталевий мікрофон-2011" у номінації "Народне визнання року", повідомляє Вікіпедія. Випустила три альбоми та 22 сингли.
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Раніше український публіцист і громадський діяч Віталій Капранов назвав винного у смерті свого брата-близнюка Дмитра, який помер у квітні у віці 56 років.
Також стало відомо, що британський мільйонер Девід Томас Бліт застрелив свою дружину, популярну співачку Вікторію Віру Бліт, на віллі в Туреччині. Трагедія сталася на ґрунті ревнощів.
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