У родині Наталії Валевської сталася трагедія

Співачка знайшла в собі сили повідомити про величезну втрату.

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Наталія Валевська новини - помер батько Наталії Валевської / колаж: Главред, фото: instagram.com/valevska_official

Українська співачка Наталія Валевська сьогодні пережила одну з найстрашніших трагедій у своєму житті. У своєму блозі в Instagram вона повідомила, що помер її батько Олександр.

Причини та обставини смерті артистка розкривати не стала. Вона лише подякувала рідній душі, яка тепер вирушила в кращий світ. "Тато пішов... Дякую Татові за все!" - написала вбита горем Валевська.

Чоловік пішов із життя через чотири дні після того, як його дружина, мама Наталії, відсвяткувала День народження.

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У коментарях до посту про смерть тата Наталію Валевську підтримують шанувальники, а також колеги по шоу-бізнесу: Ірина Білик, Андрій Князь, Анна Сінгаєвська тощо.

Помер батько Наталії Валевської / instagram.com/valevska_official

Хто така Наталія Валевська? Наталія Валевська - українська співачка. Переможниця телепроєкту "Шанс" і володарка премії "Кришталевий мікрофон-2011" у номінації "Народне визнання року", повідомляє Вікіпедія. Випустила три альбоми та 22 сингли.

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