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У Румунії 50 тисяч людей вийшли підтримати Україну: Джамала збирає гроші по всій Європі

13 березня 2022, 23:02

Гостей фестивалю була переможниця Євробачення, українська співачка Джамала.

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Джамала / скріншот

У суботу, 12 березня, в столиці Румунії Бухаресті почався музичний фестиваль на підтримку України. Всі гроші, отримані від концерту під назвою "Ми єдині", організатори передадуть нашій країні.

Хедлайнер фестивалю, нідерландський діджей Armin van Buuren, вийшов на сцену з синьо-жовтим прапором.

Гостей фестивалю була переможниця Євробачення, українська співачка Джамала.

Благодійний захід відвідало понад 50 тисяч осіб. Концерт пройшов на Національному стадіоні.

Фестиваль "Ми єдині" - це найбільша гуманітарна подія, коли-небудь організована в Румунії.

Організатори зазначили, що музика завжди об'єднує, бо знає кордонів.

"Це наша найсильніша віра... У важкі часи наш обов'язок - об'єднати зусилля і допомогти", - сказано на сайті заходу.

Всі кошти, зібрані на благодійному концерті, передадуть румунському Червоному Хресту, щоб далі направити українському народу.

Зазначимо, напередодні Джамала виступила в Німеччині на нацвідборі Євробачення, зібравши для українців 3,3 млн євро за три години.

Раніше повідомляли, що український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) відреагував на останні події війни в Україні.

Зокрема, на новини про можливе вторгнення в нашу країну військ Білорусі для підтримки Росії. І назвав глав обох держав - президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка старичками, схильними до маразму і деменції.

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