У російському "Слові пацана" знявся справжній вбивця, якого шукали 12 років

Замоскворецький районний суд терористичної Москви заарештував актора Сергія Базанова, який зіграв епізодичну роль в російському серіалі "Слово пацана. Кров на асфальті", на два місяці за звинуваченням у вбивстві, скоєному в 2011 р.
За інформацією видання Ведомости, Базанов - один з обвинувачених у справі про вбивство російського підприємця Олександра Дзабієва. 12 років тому на бізнесмена напали четверо невідомих і спробували вихопити у нього сумку, в якій знаходилося 900 000 доларів. Дзабієв чинив опір, але нападники поранили його в голову з пістолета, викрали гроші і втекли.
Постраждалого госпіталізували, пізніше він помер. Тепер акторові загрожує довічне ув'язнення.
У серіалі "Слово пацана. Кров на асфальті" він виконав роль Демида – одного з членів угруповання "Універсам".
Нагадаємо, раніше Катерина Полтавська, 22-річна дружина скандального телеведучого Володимира Остапчука звинуватила Єфросиніну в тому, що та "розрекламувала" російський серіал "Слово пацана".
Тим часом, Єфросиніна, як і Ірма Вітовська, говорили про цей кінопродукт у контексті того, що українці продовжують споживати російський контент, тим самим підтримуючи ворога.
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