У Росії "палає" від візиту Джолі в Україну - заманюють актрису в "ЛДНР" горілкою

Відомі росіяни накинулися на легендарну актрису.
Голлівудська актриса і посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі приїхала в Україну. Її помітили у Львові.
Ця новина стала кісткою в горлі для деяких відомих росіян.
Так, головний космонавт РФ прокоментував візит Анджеліни Джолі до Львова віршами. Образився, каже: "подруга, ти мене розчарувала"... і так розчулився, що запрошує її "на Донбас, пити горілку, пиво, квас".
А ось російська ведуча Тіна Канделакі і зовсім перейшла до образ. Вона не розуміє, чому голлівудська зірка не приїхала в "ЛДНР".
Допомогти їй розібратися в цьому вирішив народний депутат України Макс Бужанський.
"Пояснив би хто-небудь дурочці дві прості речі. Туди, куди приходить Росія, потім не приїжджає ніхто. А за Росію треба бути в Росії, а не на танках під Києвом, ось тоді будуть вважати не світовим злом, а регіональним", - зазначив нардеп на своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, під час візиту до Львова Джолі поговорила з волонтерами, подякувала їм за працю. Вислухала історії евакуйованих, які розповіли, що через терористичні дії Росії втратили все.
Актриса відвідала дітей в одному з медзакладів Львівщини. Вона поспілкувалася з малюками, постраждалими від ракетного удару росіян по вокзалу в Краматорську.
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