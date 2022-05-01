У Росії "палає" від візиту Джолі в Україну - заманюють актрису в "ЛДНР" горілкою

У Росії "палахкотить" від візиту Джолі в Україну / скріншот

Голлівудська актриса і посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі приїхала в Україну. Її помітили у Львові.

Ця новина стала кісткою в горлі для деяких відомих росіян.

Так, головний космонавт РФ прокоментував візит Анджеліни Джолі до Львова віршами. Образився, каже: "подруга, ти мене розчарувала"... і так розчулився, що запрошує її "на Донбас, пити горілку, пиво, квас".

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А ось російська ведуча Тіна Канделакі і зовсім перейшла до образ. Вона не розуміє, чому голлівудська зірка не приїхала в "ЛДНР".

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Допомогти їй розібратися в цьому вирішив народний депутат України Макс Бужанський.

"Пояснив би хто-небудь дурочці дві прості речі. Туди, куди приходить Росія, потім не приїжджає ніхто. А за Росію треба бути в Росії, а не на танках під Києвом, ось тоді будуть вважати не світовим злом, а регіональним", - зазначив нардеп на своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, під час візиту до Львова Джолі поговорила з волонтерами, подякувала їм за працю. Вислухала історії евакуйованих, які розповіли, що через терористичні дії Росії втратили все.

Актриса відвідала дітей в одному з медзакладів Львівщини. Вона поспілкувалася з малюками, постраждалими від ракетного удару росіян по вокзалу в Краматорську.

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