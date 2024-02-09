У Росії "скасували" ще двох співачок

У Росії навіть співачкою бути небезпечно - не знаєш, що на тебе чекає.

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Рита Дакота та Альбіна Джанабаєва - нові заборонені співачки РФ / Колаж Главред, фото Instagram/ albinadzhanabaeva, ritadakota

У терористичній Росії продовжують масово вводити санкції проти артистів, які стали неугодними кремлівській верхівці.

Почалося все з "голої" вечірки блогерки Івлєєвої, на яку нібито образився сам господар Кремля Путін. Так, від санкцій "постраждали" - путініст Кіркоров, зрадниця Лоліта Мілявська, колишня киянка Анна Асті та інші артисти, що трусили тілесами в клубі Москви.

Тим часом, виявилося, що в немилість потрапили ще дві артистки: Рита Дакота та Альбіна Джанабаєва.

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Рита Дакота стала "забороненою", оскільки виїхала зі своїм чоловіком і донькою в США. А Джанабаєвій "дісталося" через її чоловіка Валерія Меладзе, який ще на початку війни правильно відповів на фразу "Слава Україні", та й продовжує мовчати про те, що Росія напала на Україну.

Пропагандистські російські ЗМІ зазначають, що Джанабаєва продовжує жити в Москві, проте її перестали запрошувати на всілякі шоу, проєкти та концерти.

Нагадаємо, раніше Міністерство спорту та молодіжної політики Бурятії заявило про скасування концерту доньки Алли Пугачової, яка не підтримала напад Росії на Україну, співачки Крістіни Орбакайте через звернення громадських діячів.

Раніше також в української співачки Віри Брежнєвої, яка в загарбницькій війні Росії проти України, стала на бік своєї батьківщини, забрали бізнес, який вона вела в державі на болотах.

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