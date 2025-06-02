У РФ зірці "Вулиці розбитих ліхтарів" вистрілили в голову

Коротко:
- 20-річний зловмисник вистрілив акторові в голову із сигнального пістолета
- Вирішується питання про порушення кримінальної справи
Зірка серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів" 48-річний Валерій Музика, який зараз працює охоронцем в одному з торгових центрів Санкт-Петербурга, постраждав у конфлікті з одним із відвідувачів. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
За інформацією джерела, 20-річний молодий чоловік вистрілив колишньому акторові в голову з сигнального пістолета. Перед цим порушник розкидав сміття і громив урни на фуд-корті торгового центру. Валерій вирішив скрутити його і вивести за межі ТЦ, на що чоловік дістав сигнальний пістолет "Піонер" і кілька разів вистрілив у район голови. Медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та пошкодження плеча.
Також відомо, що стрільця вже затримали, йому виписали штраф за хуліганство і помістили в ізолятор, вилучивши пістолет. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.
Валерій Музика зізнався, що дивом залишився живим. Врятувало його те, що він грамотно прикрив місце, куди цілився порушник, рукою.
"Якби я трохи не відсунув руку - могло б закінчитися летальним результатом. Одна куля в руку мені влучила, а інша чиркнула по скроні, обпалила мені всю скроню. Ще пару сантиметрів, було б око, це б закінчилося летально", - поділився Валерій Музика з журналістами після інциденту.
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