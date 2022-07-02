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В Огнєвіч з’явився новий переслідувач: прийшов до неї додому

2 липня 2022, 13:03

Співачка злякалася нового нав’язливого "прихильника". Він пішов, лише коли вона пригрозила викликати поліцію.

злата огневич
В Огнєвіч з’явився новий переслідувач/ Instagram Огневич

Українська співачка Злата Огнєвіч, яка вже упродовж трьох років страждає від переслідування і погроз неадекватного антифаната, тепер поскаржилася у соцмережах на нового переслідувача.

Артистку просто в неї перед домом перестрів невідомий чоловік. Про це вона розповіла у своїх Instagram-stories.

Чоловік назвався Андрієм Ткаченком та почав їй щось говорити. Вона змогла змусити його піти, лише коли пригрозила, що викличе поліцію.

Співачка зазначила, що це погано, коли у вільному доступі можна знайти інформацію про будь-якого громадянина України. Адже часто цим можуть скористатися будь-які люди.

"Наприклад, зараз прийшов якийсь чувак на ім'я Андрій Ткаченко і почав мені щось там казати. Черговий переслідувач. Я сказала, що викликаю поліцію. Він замовк і пішов", – розповіла співачка.

Вона додала, що повинен бути захист публічних людей та інформації про них, зокрема й про місце їхнього проживання, і з цим питанням вона звернулася до влади.

злата огневич
Instagram Огневич

Нагадаємо, українська співачка Злата Огнєвіч раніше заявила, що її уже три роки переслідує неадекватний чоловік, який загрожує їй та її родині. Вона навіть зверталася за допомогою до правоохоронців, проте це не дуже допомогло – чоловіка затримали, але потім відпустили за рішенням суду.

Чоловік неодноразово приходив у житловий комплекс, де живе Огнєвич. Він вже не раз погрожував вбити співачку, якщо ще раз побачить її по телебаченню.

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Огневич Злата Огневич
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