У кімнаті сина принца Гаррі і Меган Маркл сталася пожежа: буремна герцогиня розкрила подробиці

Син принца Гаррі і Меган Маркл дивом уникнув пожежі / instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Колишня акторка і герцогиня Сассекська Меган Маркл запустила подкаст під назвою Archetypes podcast. У першому випуску вона обговорила зі своєю подругою, тенісисткою Сереною Вільямс, історію, яка стала для неї справжнім потрясінням, ледь вона стала матір'ю. Про це розповідає Daily Mail.

Скандальна екс-герцогиня розповіла, що під час туру по Південній Африці в 2019 році, з її 4-місячним сином Арчі ледь не трапилася справжня трагедія. У дитячій кімнаті, де мав спати первісток Сассекських сталася пожежа через несправний обігрівач.

Вогонь вдалося локалізувати за щасливим збігом обставин - в кімнаті не було датчика диму, хтось в коридорі просто відчув запах гару і став кликати на допомогу.

Пожежа розгорілася, коли маленький Арчі повинен був спати в своєму ліжечку. Його врятувала його няня, зімбабвійська дівчина на ім'я Лорін - хлопчик настільки подобався їй, що вона не випускала його з рук. Коли вона пішла на обід, то взяла Арчі з собою, а не залишила в дитячій кімнаті для денного сну.

У момент пожежі Меган і Гаррі були на офіційному заході. "Ми повернулися. І, звичайно ж, як мати, я відразу: "Боже мій, що?" Всі в сльозах, всі приголомшені. І що ми повинні були робити далі? Піти і з'явитися на ще одній події. Я сказала: "Це ж нісенітниця!" - згадує Маркл.

Схвильована мати залишилася дуже обурена тим фактом, що навіть після такої події їй довелося повернутися до своїх обов'язків, як члена британської королівської сім'ї. Вона була розчарована тим, що так мало уваги приділялося "людським" моментам.

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