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У Грузії The Killers покликали російського на сцену і публіка в гніві зірвала концерт

Дмитро Відоменко
16 серпня 2023, 12:44 оновлено 16 серпня, 12:50
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У Батумі (Грузія) зірвали концерт гурту The Killers. Глядачі освистали фронтмена Брендона Флауерса за те, що він запросив російського барабанщика на сцену.
Кіллерс
Глядачі негайно освистали The Killers після такого вчинку / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Дуже відома американська попрок-група The Killers потрапила в скандал під час свого концерту в курортному місті Батумі (Грузія). Вокаліст колективу Брендон Флауерс запропонував зіграти разом з ними російському барабанщику. І запросив того на сцену.

Глядачі негайно освистали The Killers. Найбільше глядачів обурили слова музиканта про те, що "Всі люди – брати". Частина глядачів негайно покинула концертний зал на знак протесту.

Після скандалу група The Killers на своїй сторінці в Instagram принесли свої вибачення глядачам ‒ мовляв, нікого вони не збиралися ображати. А запрошувати на сцену колег з інших країн – мовляв, їхня традиція.

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"Ми розуміємо, що коментар, покликаний припустити, що всі глядачі і фанати The Killers є "братами і сестрами", може бути невірно витлумачений. Ми не хотіли нікого засмучувати і приносимо свої вибачення. Ми підтримуємо вас і сподіваємося скоро повернутися", – йдеться в повідомленні колективу.

Нагадаємо, раніше чоловік співачки Ріанни, репер ASAP Rocky, викликав хвилю хейта в свою сторону за підтримку країни-окупанта: музикант начепив на себе військовий символ РФ з діамантових танків.

Також стало відомо, що співак-путініст Олександр Буйнов, який дружив з Аллою Пугачовою та українською моделлю Інною Цимбалюк, рвався воювати на боці окупантів.

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