В Естонії скасували концерт Клави Коки, яка виступала на окупованих територіях України

Російська співачка Клава Кока (справжнє ім'я Клавдія Високова) не зможе виступити із запланованим концертом у Талліні 29 березня.
За інформацією естонського видання Limon, для співачки діє заборона на в'їзд до Естонії до 2027 року.
Видання додає, що до них у редакцію почали писати люди і ставити запитання. "Як може російська зірка, яка дає концерти в Росії, миготить там на новорічних вогниках державного телебачення, їхати в Естонію? До того ж, навесні 2022 року концерт Клави Коки в талліннському клубі Cathouse було скасовано. Власник Cathouse тоді пояснив це тим, що захід не відбудеться саме тому, що артистка підтримує напад Росії на Україну", - зазначає ЗМІ.
У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) Естонії підтвердили, що тих, хто підтримує російську агресію, в Естонію не пускають.
"Ми повторюємо те, що говорили раніше: організатори концертів не повинні запрошувати в Естонію артистів, які виступають із прокремлівськими тезами, оскільки їм заборонено тут виступати. Російські та білоруські діячі культури, які бажають виступити в Естонії, на сьогодні не можуть отримати естонську візу", - прокоментував прес-секретар МВС Естонії Вейко Песур.
Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося відео, як на концерті співачки Крістіни Орбакайте, на сцену до неї піднялася її мама - Алла Пугачова та її чоловік-комедіант Максим Галкін. Орбакайте, одягнена в чорну сукню з червоними елементами, співала веселу пісню. Пугачова і Галкін разом пустилися в танок на сцені.
Утім Примадонні вистачає мудрості та почуття гумору захистити свою сім'ю. Співачка висміяла своїх хейтерів у рф, яким не дає спокою її висловлювання про рабів і холопів.
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