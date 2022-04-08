"Вже скільки їх впало в безодню": Тодоренко не стрималася після загибелі екс-бойфренда в Бучі

Колишнього коханого телеведучої розстріляли російські окупанти в Бучі Київської області.
Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка зараз живе і працює в Росії, прокоментувала загибель свого колишнього коханого Аліка.
Напередодні стало відомо, що чоловіка розстріляли російські окупанти в Бучі Київської області. У ніч на 8 квітня одеситка розмістила пост у своїх Stories.
Вона процитувала перший абзац вірша російської поетеси Марини Цвєтаєвої "Вже скільки їх впало в безодню" на тлі палаючої свічки.
Як раніше повідомлялося, ведуча програми Світське життя на 1+1 Катя Осадча різко відреагувала на мовчання її колеги, української ведучої Регіни Тодоренко.
У своєму Instagram Осадча спробувала в черговий раз достукатися до Тодоренко, і запропонувала їй народити другу дитину в бомбосховищі.
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Автор: Сергій Коломієць