Пішла з життя радянська актриса - зірка фільму Угрюм-ріка

Валентина Миколаївна Іванова (24 серпня 1944 - 22 Листопада 2021) / скріншот

22 Листопада 2021 року з життя пішла радянська актриса Валентина Іванова.

Офіційне повідомлення про смерть артистки з'явилося на сайті театру Єрмолової, де Іванова служила з 1963 року.

"З важким серцем повідомляємо, що сьогодні пішла з життя актриса нашого театру Валентина Миколаївна Іванова. Вона служила в Єрмоловському з 1963 року, зігравши не один десяток ролей. Велика втрата. Висловлюємо співчуття рідним, близьким та колегам Валентини Миколаївни",- свідчить оголошення.

Валентина Іванова найбільш відома, як театральна актриса, проте широкій публіці вона також запам'яталася своїми кінороботами.

Зокрема роллю Ніни Купріянової, дружини головного героя чотирьохсерійного фільму Угрюм-ріка, а також ролями у фільмах-виставах "Місячні води", " Зелена кімната", " Місяць у селі " та ін.читайте такожПішов з життя радянський кінорежисер-творець фільмів біг і Тегеран-43

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