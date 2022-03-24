Після втечі з РФ Пугачова і Галкін з легкістю можуть отримати ізраїльське громадянство

Пугачова і Галкін з легкістю можуть отримати ізраїльське громадянство / скріншот

Алла Пугачова і Максим Галкін знаходяться в Кейсарії, де живуть відомі ізраїльські адвокати і телезірки. Зоряне сімейство орендує там будинок.

У мережі ходять чутки про те, що Алла Пугачова нібито зараз спішно збирає документи для того, щоб отримати ізраїльське громадянство, повідомляє Teleprogramma.pro.

Як з'ясувалося, якщо співачка і її чоловік захочуть стати громадянами Ізраїлю, то зможуть зробити це за короткий час. І все завдяки матері Максима Галкіна.

"Якщо виходити з відкритих джерел, то мати Галкіна – єврейка. Я впевнений, що за законодавством Ізраїлю передбачено прискорене набуття Галкіним громадянства цієї держави, якщо він, звичайно, вже його не отримав", – пояснив російський адвокат Олександр Архипов.

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Я вважаю, що прискорення пов'язане саме з наявністю у людини родичів, які є євреями, – зазначив фахівець.

Відзначимо, шоумен Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні.

Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань. Також з Галкіним стали розривати рекламні контракти, розповів Андрій Данилко.

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