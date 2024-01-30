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Упала від кашлю: заборонена в Україні Гузєєва розбила обличчя

Олена Кюпелі
30 січня 2024, 15:47
Актриса змушена ховатися за жовтими окулярами.
Гузєєва впала обличчям на підлогу
Гузєєва впала обличчям на підлогу / Колаж Главред, фото Instagram/_larisa_guzeeva

Російська скандальна акторка і телеведуча Лариса Гузєєва, яку внесено до бази "Миротворець" за відвідування окупованого Росією Криму, розбила обличчя.

Такою історією вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Як розповіла актриса, її вразив серйозний вірус, який призвів до сильного кашлю, і вона впала зі стільця, розбивши собі лоб об кахельну підлогу.

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"Якщо ви не повірите мені, то теж станете моїм колишнім чоловіком", - сказала артистка. "Одного разу, коли я виходила з метро, скляні двері вдарили мене по лобі, і я отримала синці з обох боків. Мій чоловік не повірив і став "тодішньою" людиною в моєму житті", - поділилася вона своїм досвідом.

Тож перед зйомками на пропагандистському російському каналі, акторка одягла окуляри в чорній оправі з жовтими скельцями, щоб приховати синці.

На фото - підбита Лариса Гузєєва:

Лариса Гузєєва приховує свої синці
Лариса Гузєєва приховує свої синці / Скриншот Instagram/_larisa_guzeeva

Нагадаємо, раніше Ларису Гузєєву помітили в МВС ізраїльського міста Хайфа, де раніше на міграційній перевірці засвітився Джиган. Медіа також зазначає, що сама ведуча раніше у своєму фірмовому стилі відреагувала на чутки про еміграцію, назвавши дебілами тих, хто "збирає плітки".

Раніше також російська акторка театру і кіно, телеведуча Вікторія Тарасова, яка прославилася завдяки своїй ролі в серіалі "Глухар" і підтримує загарбницьку війну Росії проти України, поскаржилася пропагандисту Корчевникову на українців.

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