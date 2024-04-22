"Померли клітини мозку, але співає відмінно": дружина співака-путініста Носкова видала маячню

За словами дружини, путіністу Миколі Носкову непросто, але він нібито відмовлятися від гастролей і йти з естради остаточно не збирається.

https://glavred.net/stars/umerli-kletki-mozga-no-poet-otlichno-zhena-pevca-putinista-noskova-vydala-bred-10559684.html Посилання скопійоване

Дружина стверджує, що 68-річний Носков співає, як і раніше, відмінно. / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот із відео

Відомий артист-путініст Микола Носков переніс два важких інсульти - у 2017 і 2019 роках, але проте намагається займатися музикою і гастролювати. Про це розповіла його дружина Марина в інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ.

За словами жінки, Носкову непросто, але він нібито відмовлятися від гастролей і йти з естради остаточно не збирається. При цьому, мовляв, 68-річний Носков співає, як і раніше, чудово. Причому у звичайній розмові він слова забуває регулярно, але ніколи не забуває текстів пісень.

"Для нього це складно, тому що вражений мовний центр, померли клітини мозку, і вони не відновлюються. Але хоч ділянка мозку й уражена, нейронні зв'язки взаємодіють. Іноді Колю може "переклинити" - забуває слова. Тому не дає інтерв'ю. Переживає, що матиме непрезентабельний вигляд (...) Не постраждала півкуля, що відповідає за творчість. І тексти Коля всі пам'ятає. Але із заучуванням нових є проблеми, приховувати не буду", - каже дружина Носкова.

відео дня

Хто такий Микола Носков? Микола Іванович Носков (нар. 12 січня 1956, Гжатськ, Гжатський район, Смоленська область, РРФСР, СРСР) - радянський і російський музикант, співак, композитор. Колишній соліст гурту Gorky Park, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше інший відомий артист-путініст Микита Джигурда приїхав до тимчасово окупованої Волновахи, щоб почитати патріотичні віршики. "Патріоту" російські окупанти подарували справжню гранату, зі словами - "у нас цього добра повно". На що актор, який звихнувся, прочитав вірш.

До того інший відомий артист-путініст, співак Григорій Лепс, приїхав до тимчасово окупованого Донецька.

Лепс, зокрема, відвідав госпіталь у Донецьку, де перебували, зокрема, й поранені діти. І тут він, без зайвої скромності сказав - мовляв, його пісні допомагають у лікуванні краще за лікарські препарати.

І зовсім нещодавно до бойовиків до російських окупантів приїхав Роман "Звір" Білик. Разом із колегою по гурту Германом Осиповим він заспівав для них кілька своїх пісень.

Вас можуть зацікавити такі матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред