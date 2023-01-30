УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Померла зірка серіалів Надприродне і Зоряний шлях

30 січня 2023, 21:19
Енні Вершинг два роки боролася з онкологією - без матері залишилися троє малолітніх синів.
Померла Енні Вершинг
Померла Енні Вершинг / instagram.com/anniewersching, pixabay.com

Зірка серіалів киновсесвіту Зоряний шлях, Щоденники вампіра і Надприродне Енні Вершинг померла на 46 році життя від тривалої боротьби з онкологією.

Про це повідомляє видання Deadline з посиланням на чоловіка Вершинг, актора Стівена Фулла. "Сьогодні в душі нашої сім'ї утворилася величезна діра. Але Енні залишила нам інструменти, щоб заповнити її. Вона знаходила диво в самих звичайних моментах. Їй не потрібна була музика, щоб танцювати. Вона навчила нас не чекати, поки пригода знайде тебе", - каже убитий горем вдівець.

Незважаючи на страшний діагноз, Вершинг продовжувала зніматися у фільмах та серіалах. Її останньою кінороботою стала поява в серіалі "Зоряний шлях: Пікар" в образі Королеви борг.

За акторську кар'єру Енні Вершинг встигла отримати безліч знакових ролей в популярних серіалах, в основному в жанрі фантастики, фентезі та детектива: Втікачі, Поза часом, Касл, 24, Надприродне, Босх та ін.

У акторки залишився чоловік та троє синів - Фредді Вершинг Фул (нар. 08.09.2010), Оззі Вершинг Фул (нар. 04.08.2013) та Арчі Вершинг Фул (нар. 25.11.2018).

Раніше стало відомо, що індійська акторка, найбільш відома ролями в серіалах "Імператор Ашока", "Любов по Інтернету" та "Алі-Баба: Легенда воїна", Туніша Шарма вчинила самогубство у віці 20 років під час зйомок.

Також знаменитий футболіст Пеле помер від раку у віці 82 роки. Напередодні стало відомо, що стан здоров'я легенди світового футболу, триразового чемпіона світу, колишнього міністра спорту Бразилії Пеле погіршується.

Інші новини:

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:20

"Це неминучий процес": РФ готується до виводу військ з України – Піонтковський

21:19

Померла зірка серіалів Надприродне і Зоряний шлях

21:12

"Росіяни уже почали наступ": Світан розповів, чи слід очікувати штурму ХарковаВідео

21:04

"Розмови йдуть": Данілов розповів про використання Росією корейських та іранських ракет в УкраїніВідео

20:32

"Злетіли у повітря: ЗСУ знищили одразу три пункти управління окупантівВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

20:30

Гороскоп на завтра 31 січня 2023: Близнюкам - енергійність, Дівам - спокій, а Козерогам - робота

20:29

Росія хоче великого реваншу: Зеленський попередив про підготовку контрнаступуВідео

20:26

Любителям котів на замітку: як позбутися від запаху чотирилапого в будинку

20:14

Як прибрати плями зі скатертини: прості і доступні способи від досвідчених господинь

Реклама
20:07

Сінді Кроуфорд "спіймали" в ліфті в пальто на голе тіло: чорний драп підкреслив пружні ніжки моделі

19:54

Київстар різко піднімає тарифи: на скільки доведеться розщедритися з 1 лютогоВідео

19:31

"До початку літа" : у Британії назвали терміни передачі Україні танків Challenger 2Відео

19:20

Сталін би за таке розстріляв парочку генералівПогляд

18:59

"Вождем дикого племені буде": Лукашенко влаштували "дикі танці" в аеропорту ЗімбабвеВідео

18:54

Тіна Кароль відреагувала на смерть легендарного поета Павличка і емоційно заспівала "Два кольори"Відео

18:40

Запотівають окуляри взимку: прості хитрощі, які точно допоможуть

18:28

Кремль перекине нові війська в Курську область - місцевий губернаторВідео

18:21

До останнього відводив підбитий літак від будинків: на Донеччині героїчно загинув 24-річний льотчикВідео

18:21

"Пекло" під Вугледаром: ЗСУ розгромили розвідроту "елітної" бригади морпіхів РФВідео

18:10

Неприємні почуття: футболіст збірної України зганьбився палкими обіймами з російським спортсменомВідео

Реклама
17:45

Favbet Foundation переміг у номінації благодійних фондів проєкту "Відповідальна країна"

17:27

"Ми точно знаємо": у НАТО бачать підготовку РФ до нового великого наступу на Україну - СтолтенбергВідео

17:26

"Ми їх ненавидимо": аналітик пояснив, як вчиняти з "хорошими росіянами"Відео

17:14

Небезпечні прийоми в макіяжі, які зроблять вас на 10 років старше: як не перетворитися на старуВідео

17:07

Психують і сваряться на рівному місці: 3 найбільш нестриманих знака Зодіаку

17:05

Зовсім не фурія з пекла: ТОП-5 жіночих імен, з яких виходять кращі свекрухи

16:52

Україну огорне снігопад: синоптик попередила про справжню зимуВідео

16:40

"Крим більше не буде українським": президент Хорватії зганьбився скандальною заявою

16:17

В Україні будуть по-новому продавати яйця: ціни різко підуть на спадВідео

16:14

У ФРН визначилися, звідки перекинуть в Україну роту танків LeopardВідео

16:12

Таролог спрогнозувала, коли українцям навесні чекати великих боїв

16:12

Промокли і змерзли ноги: що робити, щоб не злягти з температурою

16:10

Наймістичніший день року: прикмети і що не можна робити 31 січняВідео

16:07

Як відіпрати кухонні рушники до ідеалу: 3 способи, які безслідно знищать жир і бруд

15:54

Витівка принца Гаррі поставила королівський палац на вухаВідео

15:44

"Звуки прильоту, жах": під Білгородом гримлять потужні вибухиВідео

15:31

У чому найкраще робити каву: 5 способів, які підкорять всіх кавоманів

15:24

"Безглузді прохання": Шольц розлютився на політиків у Німеччині за заклики дати Україні винищувачіВідео

15:11

Телеведуча Міла Єремєєва розповіла, що зараз відбувається з Олегом ВинникомВідео

15:03

1xBet, який намагався вийти на ринок України, визнаний банкрутом в Гаазі через невиплату гравцям

Реклама
14:58

"Почнуть реальне бомбардування": астролог назвала найнебезпечніші міста цього тижняВідео

14:54

"Навіть з хімієтерапією вмирають": лікар розповів про ймовірний діагноз ПутінаВідео

14:51

Росія скоро піде у наступ: окупанти атакуватимуть одразу дві області - МусієнкоВідео

14:51

Неймовірний пиріг до чаю Райська насолода: рецепт, який підкорив мільйони господиньВідео

14:26

Коли Україна отримає F-16 і скільки їх потрібно, щоб ЗСУ наступали: Світан зробив прогнозВідео

14:18

"Прояв істерії": експерт розвінчав ганебний фейк РФ про танки Леопард для УкраїниВідео

14:08

Jerry Heil відповіла, чи готова взяти участь у шоу "Холостячка"

13:59

"Дуже незручна ситуація": Пєсков спробував виправдати Путіна за погрози Джонсону ракетами

13:50

Померла "Уенздей Аддамс" з оригінального серіалу - американська акторка Ліза ЛорінгВідео

13:35

Загадка радянських будинків: чому в СРСР дзеркала вішали біля стелі

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти