Померла зірка серіалів Надприродне і Зоряний шлях

Енні Вершинг два роки боролася з онкологією - без матері залишилися троє малолітніх синів.

Померла Енні Вершинг / instagram.com/anniewersching, pixabay.com

Зірка серіалів киновсесвіту Зоряний шлях, Щоденники вампіра і Надприродне Енні Вершинг померла на 46 році життя від тривалої боротьби з онкологією.

Про це повідомляє видання Deadline з посиланням на чоловіка Вершинг, актора Стівена Фулла. "Сьогодні в душі нашої сім'ї утворилася величезна діра. Але Енні залишила нам інструменти, щоб заповнити її. Вона знаходила диво в самих звичайних моментах. Їй не потрібна була музика, щоб танцювати. Вона навчила нас не чекати, поки пригода знайде тебе", - каже убитий горем вдівець.

Незважаючи на страшний діагноз, Вершинг продовжувала зніматися у фільмах та серіалах. Її останньою кінороботою стала поява в серіалі "Зоряний шлях: Пікар" в образі Королеви борг.

За акторську кар'єру Енні Вершинг встигла отримати безліч знакових ролей в популярних серіалах, в основному в жанрі фантастики, фентезі та детектива: Втікачі, Поза часом, Касл, 24, Надприродне, Босх та ін.

У акторки залишився чоловік та троє синів - Фредді Вершинг Фул (нар. 08.09.2010), Оззі Вершинг Фул (нар. 04.08.2013) та Арчі Вершинг Фул (нар. 25.11.2018).

Раніше стало відомо, що індійська акторка, найбільш відома ролями в серіалах "Імператор Ашока", "Любов по Інтернету" та "Алі-Баба: Легенда воїна", Туніша Шарма вчинила самогубство у віці 20 років під час зйомок.

Також знаменитий футболіст Пеле помер від раку у віці 82 роки. Напередодні стало відомо, що стан здоров'я легенди світового футболу, триразового чемпіона світу, колишнього міністра спорту Бразилії Пеле погіршується.

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