Померла зірка фільму Анжеліка - маркіза янголів Ітчіка Шоро

Актрисі було 92 роки.
25 січня 2022 року пішла з життя французька актриса Ітчіка Шоро (уроджена Жанніна Полетт Верре).
Артистці було 92 роки. Згідно з джерелом, що підтверджує кончину Шоро, смерть настала з природних причин.
За свою кар'єру зіграла 17 ролей у французьких і голлівудських фільмах. Вітчизняним глядачам вона запам'яталася по екранізації романів Анн і Сержа Голон про Анжеліку.
У культовому фільмі про пригоди невгамовної дівчини на ім'я Анжеліка, Ітчіка Шоро зіграла роль її старшої сестри - Ортанс (Гортензія) де Сансе, з якою у головної героїні були складні стосунки. Ортанс багато в чому засуджувала Анжеліку, але все ж допомагала їй, коли та потрапила в біду.
Успішно дебютувавши у французькому кіно у фільмах Діти любові і Переможені, Шоро вирушила підкорювати Голлівуд, що, втім, могло їй вдатися, адже вона знялася в деяких відомих картинах, серед яких Ескадрильї "Лафайєт" з Клінтом Іствудом.
Однак відразу після цього вона залишила зйомки в кіно на цілих чотири роки, щоб повністю присвятити себе роману з марокканським принцом Хасаном II.
Їх роман закінчився зі сходом Хасана на престол. Ітчіка Шоро повернулася до витоків, знялася у французькому романтичному історико-авантюрному фільмі Анжеліка - маркіза янголів, і остаточно пішла з кіно.
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