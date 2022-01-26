Померла зірка фільму Анжеліка - маркіза янголів Ітчіка Шоро

Померла Ітчіка Шоро - французька актриса / Колаж - imdb.com

25 січня 2022 року пішла з життя французька актриса Ітчіка Шоро (уроджена Жанніна Полетт Верре).

Артистці було 92 роки. Згідно з джерелом, що підтверджує кончину Шоро, смерть настала з природних причин.

За свою кар'єру зіграла 17 ролей у французьких і голлівудських фільмах. Вітчизняним глядачам вона запам'яталася по екранізації романів Анн і Сержа Голон про Анжеліку.

У культовому фільмі про пригоди невгамовної дівчини на ім'я Анжеліка, Ітчіка Шоро зіграла роль її старшої сестри - Ортанс (Гортензія) де Сансе, з якою у головної героїні були складні стосунки. Ортанс багато в чому засуджувала Анжеліку, але все ж допомагала їй, коли та потрапила в біду.

Успішно дебютувавши у французькому кіно у фільмах Діти любові і Переможені, Шоро вирушила підкорювати Голлівуд, що, втім, могло їй вдатися, адже вона знялася в деяких відомих картинах, серед яких Ескадрильї "Лафайєт" з Клінтом Іствудом.

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Однак відразу після цього вона залишила зйомки в кіно на цілих чотири роки, щоб повністю присвятити себе роману з марокканським принцом Хасаном II.

Їх роман закінчився зі сходом Хасана на престол. Ітчіка Шоро повернулася до витоків, знялася у французькому романтичному історико-авантюрному фільмі Анжеліка - маркіза янголів, і остаточно пішла з кіно.

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