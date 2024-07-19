Померла: популярний голлівудський актор втратив свою половину

Коханій легендарного актора було трохи більше 60-ти років.

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Померла кохана Клінта Іствуда / Колаж Главред, фото Вікіпедії

Померла давня кохана Клінта Іствуда Крістіна Сандера.

Як пише Page Six, у п'ятницю актор вшанував 61-річну акторку через The Hollywood Reporter, написавши в заяві, що "Крістіна була прекрасною, турботливою жінкою".

"Я буду дуже за нею сумувати", - написав він.

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Представник зірки "Людини без слави" повідомив виданню, що додаткової інформації про смерть Сандери не надійде.

Пара була разом із 2014 року.

Хто такий Клінт Іствуд Клінт Іствуд - американський кіноактор, кінорежисер, композитор. За даними Вікіпедії, він - лауреат п'яти нагород Американської кіноакадемії: чотирьох премій "Оскар" у номінаціях "Найкраща режисура" і "Найкращий фільм", а також Нагороди імені Ірвінга Тальберга за продюсерський внесок у кіномистецтво. Володар Національної медалі США в галузі мистецтв (2009). Лауреат премії "Почесний Сезар".

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Нагадаємо, раніше американський актор Боб Ньюгарт, сатиричний комік, чиї серіали "Шоу Боба Ньюгарта" і "Ньюгарт" мали величезний успіх упродовж 1970-х і 80-х років, помер у четвер у Лос-Анджелесі. Йому було 94.

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