Помер соліст та засновник гурту Ricchi e Poveri - італієць Франко Гатті

Помер Франко Гатті - соліст італійського гурту Ricchi e Poveri / instagram.com/ricchiepoveriofficial

Італійський співак Франко Гатті, відомий завдяки участі в легендарному поп-гурті Ricchi e Poveri, помер у віці 81 року, в Генуї, в оточенні близьких.

Про це повідомляється на офіційних сторінках колективу в соціальних мережах. "Сьогодні величезна частина нашого життя назавжди покинула нас. Спи спокійно, Франко", - йдеться в заяві.

Причини смерті Гатті не розголошуються, ЗМІ відзначають, що в останні роки він сильно хворів. У відомого італійця залишилися дружина Стефанія і донька Федеріка

У 1967 році Франко Гатті разом Анджело Сотджу, Анжелою Брамбаті і Мариною Оккієною заснували квартет під назвою Ricchi e Poveri (багаті та бідні). Продюсер гурту жартував, що до її складу входять талановиті артисти з багатою душею, але вкрай бідні матеріально.

Група на піку популярності була в 70-80-ті роки, коли були випущені їх головні хіти: Mamma Maria і Che sarà. Вони активно гастролюють і в наш час (у складі дуету Анджело Сотджу і Анджели Брамбаті), охоче беручи участь у різних музичних фестивалях.

Гатті покинув групу в 2016 році після сімейної трагедії - смерті його 23-річного сина. Тоді музикант прийняв рішення приділяти більше часу своїм близьким. Однак у 2020-му році повернувся на сцену.

Раніше повідомлялося, що дама Олівія Ньютон-Джон, австралійська співачка, актриса, зірка культового фільму Бріолін і володарка іменної зірки на Голлівудській Алеї Слави, померла у віці 73 років від "прокляття Траволти".

Нагадаємо, на початку серпня померла Нішель Ніколс - американська актриса і співачка, яка заслужила всенародну любов і популярність завдяки ролі лейтенанта Нійота Ухури з кіновсесвіту Star Trek (Зоряний шлях).

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