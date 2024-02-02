Помер легендарний український телеведучий

Ведучому Анатолію Дриженку на момент смерті було 83 роки.

https://glavred.net/stars/umer-legenldarnyy-ukrainskiy-televedushchiy-10538297.html Посилання скопійоване

Не стало народного артиста Анатолія Дриженка / Колаж Главред, фото facebook.com/ODESSAUKRTHEATER/

На 83 році помер легендарний український актор, ведучий дитячої програми "Казки діда Панаса" - Анатолій Дриженко.

Як повідомив Одеський академічний український музично-драматичний театр імені В.Василька, прощання з артистом відбудеться вже сьогодні на сцені театру.

"Понад півстоліття корифей театру, провідний майстер Одеської української сцени, відомий артист театру і кіно дарував людям радість своєю творчістю. Мудрий, енергійний, щирий, щедрий Анатолій Миколайович був центром - душею колективу... Висловлюємо глибоке співчуття родині, колегам, друзям, глядачам - усім шанувальникам таланту видатного Артиста та Людини", - написали на сторінці театру у Facebook.

відео дня

Раніше помер актор і сатирик із "Джентльмен-шоу" Євген Хаїт. Смерть талановитого артиста стала шоком для його близьких, які й не підозрювали про його проблеми зі здоров'ям.

Також у США наклав на себе руки зірка серіалів, американський актор Алек Массер. Бездиханне тіло артиста виявила в їхньому будинку в Дель-Маре, Каліфорнія, його наречена Пейдж Пресс.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.