Помер легендарний український телеведучий

На 83 році помер легендарний український актор, ведучий дитячої програми "Казки діда Панаса" - Анатолій Дриженко.
Як повідомив Одеський академічний український музично-драматичний театр імені В.Василька, прощання з артистом відбудеться вже сьогодні на сцені театру.
"Понад півстоліття корифей театру, провідний майстер Одеської української сцени, відомий артист театру і кіно дарував людям радість своєю творчістю. Мудрий, енергійний, щирий, щедрий Анатолій Миколайович був центром - душею колективу... Висловлюємо глибоке співчуття родині, колегам, друзям, глядачам - усім шанувальникам таланту видатного Артиста та Людини", - написали на сторінці театру у Facebook.
Раніше помер актор і сатирик із "Джентльмен-шоу" Євген Хаїт. Смерть талановитого артиста стала шоком для його близьких, які й не підозрювали про його проблеми зі здоров'ям.
Також у США наклав на себе руки зірка серіалів, американський актор Алек Массер. Бездиханне тіло артиста виявила в їхньому будинку в Дель-Маре, Каліфорнія, його наречена Пейдж Пресс.
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