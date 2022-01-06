Помер актор - зірка фільмів Кін-дза-дза! та Покровські ворота

Артист мирно помер у новорічну ніч.
Актор Михайло Бичков помер в новорічну ніч в Москві, в своєму будинку на Дмитрівському шосе.
Тіло виявила дружина артиста Ольга Миколаївна. Згідно з висновком медиків 71-річний актор помер з природних причин уві сні.
Про це розповів син Бичкова, який напередодні відзначав Новий рік з батьками.
Михайло Бичков відомий ролями у фільмах Кін-дза-дза!, Покровські ворота, 12 стільців та ін. Всього знявся в 50 кінострічках. Служив у Театрі на Малій Бронній.
Велика частина кіноробіт актора згоріла в архівах Спілки театральних діячів.
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Автор: Анна Підгорна