Помер актор - зірка фільмів Кін-дза-дза! та Покровські ворота

Михайло Бичков помер у новорічну ніч / скріншот з к/ф Князь Удача Андрійович

Актор Михайло Бичков помер в новорічну ніч в Москві, в своєму будинку на Дмитрівському шосе.

Тіло виявила дружина артиста Ольга Миколаївна. Згідно з висновком медиків 71-річний актор помер з природних причин уві сні.

Про це розповів син Бичкова, який напередодні відзначав Новий рік з батьками.

Михайло Бичков відомий ролями у фільмах Кін-дза-дза!, Покровські ворота, 12 стільців та ін. Всього знявся в 50 кінострічках. Служив у Театрі на Малій Бронній.

Велика частина кіноробіт актора згоріла в архівах Спілки театральних діячів.

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