Фінал пісенного конкурс відбудеться в італійському місті Турин на арені Pala Olimpico.
Україну на Євробаченні 2022 представить Alina Pash з піснею "Тіні забутих предків".
Фінал пісенного конкурс відбудеться в італійському місті Турин на арені Pala Olimpico.
Окрім виступу конкурсантів на сцені національного відбору також сяяли представники України різних років на Дитячому Євробаченні: Дарина Красновецька, Софія Іванько, Олександр Балабанов та Олена Усенко.
А ще Джамала, Тіна Кароль та улюбленці європейської публіки – гурт Go_A.
Зауважимо, що за день до фіналу Нацвідбору букмекери пророкували перемогу з величезним відривом Аліні Паш.
Друге місце експерти віддавали Роксолані Сироті.
А замикали трійку лідерів букмекерських прогнозів Kalush Orchestra на чолі із Олегом Псюком.
Відбір на Євробачення онлайн
Транслював національний відбір учасників на Євробачення 2022 телеканал UA: Перший у суботу, 12 лютого. Фінал відбору і відпределеніе переможця можна було подивитися онлайн на платформах YouTube і Facebook. Початок ефіру о 18: 30.
Оцінювало учасників журі, у складі якого співачки Тіна Кароль і Джамала, а також член правління Суспільного Ярослав Лодигін.
Учасниками національного відбору на Євробачення-Україна були:
Wellboy — Nozzy Bossy.
Kalush Orchestra — Stefania.
Alina Pash - Тіні забутих предків.
Barleben — Hear My Words.
Cloudless — All Be Alright.
Roxolana — Girlzzzz.
Michael Soul — Demons.
Our Atlantic-Моя любов.
Євробачення 2022: дати і місце проведення
Цього року пісенний конкурс приймає Італія. Євробачення відчинить свої двері для конкурсантів у Турині. Воно відбудеться з 10 по 14 травня. Півфінал має відбутися 10 і 12 травня. Фінал конкурсу - 14 травня на арені Pala Olimpico.
Примітно, що на Євробачення 2022 повертається Вірменія і Чорногорія. А ось Білорусь не зможе брати участь у конкурсі через дискваліфікацію минулого року. Всього в музичному конкурсі візьме участь 41 країна.
Україна виступить у півфіналі 10 травня.
Нагадаємо, що Євробачення 2021 проходило в Роттердамі в Нідерландах. Італійська група Maneskin посіла перше місце в пісенному конкурсі, а українці go_a-опинилися в п'ятірці кращих.
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