Хто представить Україну на Євробаченні-2022 / 24 канал

Україну на Євробаченні 2022 представить Alina Pash з піснею "Тіні забутих предків".

Фінал пісенного конкурс відбудеться в італійському місті Турин на арені Pala Olimpico.

Окрім виступу конкурсантів на сцені національного відбору також сяяли представники України різних років на Дитячому Євробаченні: Дарина Красновецька, Софія Іванько, Олександр Балабанов та Олена Усенко.

А ще Джамала, Тіна Кароль та улюбленці європейської публіки – гурт Go_A.

Зауважимо, що за день до фіналу Нацвідбору букмекери пророкували перемогу з величезним відривом Аліні Паш.

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Друге місце експерти віддавали Роксолані Сироті.

А замикали трійку лідерів букмекерських прогнозів Kalush Orchestra на чолі із Олегом Псюком.

Відбір на Євробачення онлайн

Транслював національний відбір учасників на Євробачення 2022 телеканал UA: Перший у суботу, 12 лютого. Фінал відбору і відпределеніе переможця можна було подивитися онлайн на платформах YouTube і Facebook. Початок ефіру о 18: 30.

Оцінювало учасників журі, у складі якого співачки Тіна Кароль і Джамала, а також член правління Суспільного Ярослав Лодигін.

Учасниками національного відбору на Євробачення-Україна були:

Wellboy — Nozzy Bossy.

Kalush Orchestra — Stefania.

Alina Pash - Тіні забутих предків.

Barleben — Hear My Words.

Cloudless — All Be Alright.

Roxolana — Girlzzzz.

Michael Soul — Demons.

Our Atlantic-Моя любов.

Євробачення 2022: дати і місце проведення

Цього року пісенний конкурс приймає Італія. Євробачення відчинить свої двері для конкурсантів у Турині. Воно відбудеться з 10 по 14 травня. Півфінал має відбутися 10 і 12 травня. Фінал конкурсу - 14 травня на арені Pala Olimpico.

Примітно, що на Євробачення 2022 повертається Вірменія і Чорногорія. А ось Білорусь не зможе брати участь у конкурсі через дискваліфікацію минулого року. Всього в музичному конкурсі візьме участь 41 країна.

Україна виступить у півфіналі 10 травня.

Нагадаємо, що Євробачення 2021 проходило в Роттердамі в Нідерландах. Італійська група Maneskin посіла перше місце в пісенному конкурсі, а українці go_a-опинилися в п'ятірці кращих.

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