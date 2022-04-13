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Український продюсер показав "подарунок", який окупанти залишили у нього в будинку

13 квітня 2022, 09:44

Будинок Ігоря Кондратюка обстріляли ще в березні.

Кондратюк
Кондратюк / соцмережі

Український продюсер і шоумен Ігор Кондратюк показав моторошні фото зі свого будинку після візиту окупантів.

Як відомо, будинок Кондратюка обстріляли ще в березні.

Через місяць після обстрілу Ігор Кондратюк показав "подарунок" від російських орків, який змогли дістати українські сапери.

Фото продюсер опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Називається 9М22У. Снаряд для "Градів". Нехай згорять у пеклі всі, хто його випустив, їхні родичі, земляки та співгромадяни!", - написав Кондратюк.

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На щастя, в момент попадання снаряда в будинок продюсера нікого в будинку не було.

Кондратюк разом з родиною покинув особняк ще 2 березня. Сусіди шоумена прийшли на допомогу і прикрили розбиті вікна за відсутності власників.

Продюсер розповів, що планує почати ремонт в будинку відразу ж після перемоги.

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Як раніше повідомляли, окупанти розбомбили будинок Олександра Усика в Київській області. Катерина Усик показала, що накоїли російські війська.

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війна в Україні Ігор Кондратюк
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