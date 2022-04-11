Окупанти розворотили квартиру українського чемпіона: з'явилися моторошні кадри

Володимир Баклан / скріншот

Російські окупанти принесли багато горя українським родинам. Армія Путіна вбиває, трощить і грабить українців.

Однією з жертв від російських вояк стала сім'я відомого українського чемпіона світу з шахів Володимира Баклана.

Дружина українського гросмейстера показала, як виглядає їхня квартира в Гостомелі, де господарювала російська армія.

"Це для тих, хто ще чекає російського миру і визволителів! Наша квартира в Гостомелі!", – писе Світлана у Facebook.

Володимир Баклан ставав чемпіоном України з шахів у 1997 році. У 2000-му у складі збірної України виграв бронзу шахової Олімпіади, а в 2001 році став чемпіоном світу в командних змагання.

читайте такожПили і гадили всюди: з'явилося відео з будинку Усика, який знищили окупанти

Як раніше повідомляли, окупанти розбомбили будинок Олександра Усика в Київській області. Катерина Усик показала, що накоїли російські війська.

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