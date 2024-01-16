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Український музикант втратив 5-річного сина, який кілька днів пролежав у комі

Олена Кюпелі
16 січня 2024, 10:24
Маленькому хлопчикові Велесу було 5 років. Прощання з ним відбудеться сьогодні.
5-річний малюк тепер став ангелом
5-річний малюк тепер став ангелом / Колаж Главред, фото Instagram / viktorpashnyk

Український музикант Віктор Пашник повідомив про те, що його 5-річний син Велес, який був у комі після видалення молочних зубів, помер.

Про це музикант написав на своїй сторінці в Instagram.

"Легкого шляху тобі, душенька. Предки, зустрічайте свого хлопчика Лесика", - написав батько хлопчика.

відео дня

Батько також опублікував прощальний пост зі своїм синочком. "Лети наш хлопчик, лети...Всім нам з Небес світи...Спочивай з миром, улюблений Наш Лесюня!"- написав він.

Маленький син музиканта Велес потрапив до лікарні після процедури видалення молочних зубів в одній з клінік. Він перебував у комі і лікарі констатували у малюка смерть мозку. Про це артист писав на своїй сторінці в Facebook.

За словами Пашника, його дружина Маріанна з сином Велесом пішли в клініку, щоб видалити два молочних зубчики. Працівники стоматологічного центру запропонували провести оперативне втручання з видалення молочних зубів під загальною анестезією.

Пізніше на хлопчика насильно наділи маску і він заснув. Однак після цього, мати малюка почула суєту і до клініки стали перебувати бригади невідкладної допомоги.

Після цього стало відомо, що малюка в критичному стані перевезли в лікарню, де констатували смерть мозку.

Раніше також стало відомо про те, що гітарист популярної української групи O. Torvald знаходиться в критичному стані через серйозне поранення на фронті.

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