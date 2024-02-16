Український музикант скасував концерти і вирушив на фронт

Український музикант Сергій Сілаков, який виступає під псевдонімом thekomakoma, поповнив лави української армії.
На сторінці в Instagram артист повідомив, що є військовослужбовцем батальйону аеророзвідки "Гроза". Сілаков розмістив відео, у якому з'явився у військовій формі і попросив шанувальників задонатити на потреби його батальйону.
Ще раніше він розмістив пост про те, що збирається мобілізуватися.
"Добрий вечір. Я підтримую мобілізацію. Є час розваги, є час війни. Ніхто крім нас не врятує нас", - написав він.
На відео - звернення бійця ЗСУ:
Нагадаємо, раніше Віталій Козловський повідомив про втрату свого близького друга, який підтримував його протягом 16 років. Йдеться про кішку Козловського - шикарну руду красуню, яку звали Кася.
Раніше Віталій Козловський прокоментував конфлікт зі своїм колишнім продюсером Ігорем Кондратюком, який у рахунок боргів артиста забирає в нього більшу частину його військової зарплати.
Вас також може зацікавити:
- Музикант популярного українського рок-гурту воює на боці окупантів
- Український музикант втратив 5-річного сина, який кілька днів пролежав у комі
- У РФ помер музикант групи "Машина времени" і "Земляне"