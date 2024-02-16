Український музикант скасував концерти і вирушив на фронт

Музикант записав звернення до своїх підписників.

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Музикант вирушить захищати Україну / Колаж Главред, фото Instagram/thekomakoma,

Український музикант Сергій Сілаков, який виступає під псевдонімом thekomakoma, поповнив лави української армії.

На сторінці в Instagram артист повідомив, що є військовослужбовцем батальйону аеророзвідки "Гроза". Сілаков розмістив відео, у якому з'явився у військовій формі і попросив шанувальників задонатити на потреби його батальйону.

Ще раніше він розмістив пост про те, що збирається мобілізуватися.

відео дня

"Добрий вечір. Я підтримую мобілізацію. Є час розваги, є час війни. Ніхто крім нас не врятує нас", - написав він.

На відео - звернення бійця ЗСУ:

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський повідомив про втрату свого близького друга, який підтримував його протягом 16 років. Йдеться про кішку Козловського - шикарну руду красуню, яку звали Кася.

Раніше Віталій Козловський прокоментував конфлікт зі своїм колишнім продюсером Ігорем Кондратюком, який у рахунок боргів артиста забирає в нього більшу частину його військової зарплати.

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