Українські та російські артисти їдуть на фестиваль грати "музику без кордонів" - хто виступить

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Наприкінці серпня у Варшаві, Польща, відбудеться музичний фестиваль Ready Fest. Гостями музичної події стануть і українські, і російські артисти.
З українського боку виступатимуть Іван Дорн, "Вышел покурить" і гурт Нерви, з російського - Монеточка (іноагент), репер Face (іноагент), дует IC3PEAK і гурт Порнофильмы (соліст колективу визнаний іноагентом).
Артисти з країни-агресора проявили чітку проукраїнську позицію, брали участь у концертах для збору коштів на потреби ЗСУ та цивільні потреби. Утім подібні заходи самі по собі викликають суперечливі суперечки в Мережі.
Організатори Ready Fest просувають ідею музики без кордонів і поза політикою, проте сам концерт схожий на акт "нормалізації" будь-яких зв'язків з країною-агресором, відновлення і прийняття культури країни-окупанта, яку рф не гребує використовувати як інструмент пропаганди і тиску.
Зауважимо, що перераховані вище, і російські, і українські артисти, після 24 лютого 2022 року вже перетиналися на одній сцені, але концерти мали благодійну складову. Нічого подібного зараз організаторами музичного фестивалю оголошено не було.
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