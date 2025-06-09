Українські та російські артисти їдуть на фестиваль грати "музику без кордонів" - хто виступить

Склад учасників Ready Fest викликає питання.

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Іван Дорн, Монеточка і Нерви виступлять на одній сцені - деталі / колаж: Главред, фото: instagram.com/dorn_ivan, instagram.com/monetochkaliska, instagram.com/nervy_official

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Хто з артистів виступить на фестивалі в Польщі

Що відомо про Ready Fest

Наприкінці серпня у Варшаві, Польща, відбудеться музичний фестиваль Ready Fest. Гостями музичної події стануть і українські, і російські артисти.

З українського боку виступатимуть Іван Дорн, "Вышел покурить" і гурт Нерви, з російського - Монеточка (іноагент), репер Face (іноагент), дует IC3PEAK і гурт Порнофильмы (соліст колективу визнаний іноагентом).

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Артисти з країни-агресора проявили чітку проукраїнську позицію, брали участь у концертах для збору коштів на потреби ЗСУ та цивільні потреби. Утім подібні заходи самі по собі викликають суперечливі суперечки в Мережі.

Афіша Ready Fest / instagram.com/ready.events.eu

Face - перший музикант у рф, який отримав статус іноагента / instagram.com/facepublicenemy

Організатори Ready Fest просувають ідею музики без кордонів і поза політикою, проте сам концерт схожий на акт "нормалізації" будь-яких зв'язків з країною-агресором, відновлення і прийняття культури країни-окупанта, яку рф не гребує використовувати як інструмент пропаганди і тиску.

Монеточка виступає на антивоєнних концертах і публічно засуджує кремлівську верхівку / instagram.com/monetochkaliska

Зауважимо, що перераховані вище, і російські, і українські артисти, після 24 лютого 2022 року вже перетиналися на одній сцені, але концерти мали благодійну складову. Нічого подібного зараз організаторами музичного фестивалю оголошено не було.

Євген Мільковський та інші члени гурту Нерви покинули рф після лютого 2022 року, не платять там податки і не співпрацюють з країною-окупантом / instagram.com/nervy_official

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