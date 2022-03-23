Українська "дівчина Бонда" підтримала українських дітей, які постраждали від військової агресії РФ

Ольга Куриленко збирає кошти на підтримку українських дітей / instagram.com/olgakurylenkoofficial

Модель і актриса українського походження Ольга Куриленко звернулася до світової громадськості з проханням про допомогу українським дітям, які страждають від військового вторгнення РФ.

Артистка записала відеозвернення, в якому показала жертв російських окупантів. Вона закликала своїх шанувальників жертвувати кошти фонду Надія і житло для дітей (Hope and Homes for Children), посланцем якого вона є.

"Як і ви, я намагаюся зрозуміти страждання мільйонів сімей, включаючи мою українську сім'ю, яка страждає від війни в Україні. Уявіть собі страждання зовсім самотніх дітей. Вони залишилися в гарячих точках - безголосі, забуті жертви цієї війни. Але ви можете їм допомогти. Будь ласка, зробіть пожертву. Дякую всім за вашу неймовірну допомогу" - підкреслила Куриленко.

Ольга Куриленко народилася в місті Бердянськ Запорізької області. Вона - українка по батькові, по материнській лінії має російське і білоруське коріння; дитинство і юність провела в Бердянську.

З першого дня війни в Україні артистка веде волонтерську діяльність, спрямовану на допомогу для її історичної батьківщини, яка страждає від російських окупантів. Основний напрямок - допомога дітям.

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Раніше відомі російські співаки Леонід Агутін і Анжеліка Варум долучилися до збору коштів українським дітям - виступили на благодійному онлайн-концерті U FOR UKRAINE.

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