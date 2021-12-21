Українська дівчина Бонда Ольга Куриленко показала свою дивовижно моложаву маму

Жінки дуже схожі; тепер зрозуміло, від кого у актриси такий неповторний шарм.
Українська та французька актриса і модель Ольга Куриленко захопила мережу схожістю зі своєю матір'ю Мариною Алябушевою.
Жінки зустрілися щоб разом провести час і сходити на передсвятковий шопінг.
На теплому сімейному селфі Куриленко з мамою позує біля вітрини магазину. Жінки одягнені в теплі пальто і головні убори: Ольга вибрала просту білу шапочку, а її мама надала перевагу темному кокетливому берету.
Фото мами з дочкою зроблено з близької відстані, так що можна розглянути феноменальну схожість Марини Алябушевой з її дочкою.
Тепер з упевненістю можна сказати, що у Куриленко - шикарні гени, і квітучий вигляд 42-річної моделі - відмінне тому підтвердження.
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Раніше співак Дзідзьо, який з квітня веде холостяцьке життя, поділився, яку жінку він мріє бачити поруч з собою.
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