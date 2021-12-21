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Українська дівчина Бонда Ольга Куриленко показала свою дивовижно моложаву маму

21 грудня 2021, 17:50

Жінки дуже схожі; тепер зрозуміло, від кого у актриси такий неповторний шарм.

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Ольга Куриленко показала, як виглядає її мама / instagram.com/olgakurylenkoofficial

Українська та французька актриса і модель Ольга Куриленко захопила мережу схожістю зі своєю матір'ю Мариною Алябушевою.

Жінки зустрілися щоб разом провести час і сходити на передсвятковий шопінг.

На теплому сімейному селфі Куриленко з мамою позує біля вітрини магазину. Жінки одягнені в теплі пальто і головні убори: Ольга вибрала просту білу шапочку, а її мама надала перевагу темному кокетливому берету.

Фото мами з дочкою зроблено з близької відстані, так що можна розглянути феноменальну схожість Марини Алябушевой з її дочкою.

Тепер з упевненістю можна сказати, що у Куриленко - шикарні гени, і квітучий вигляд 42-річної моделі - відмінне тому підтвердження.

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Ольга Куриленко з мамою Мариною Алябушевою / instagram.com/olgakurylenkoofficial

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