Українська актриса зізналася, що є родичкою Тіни Кароль

Українська актриса Ірма Вітовська зробила несподіване зізнання. Виявляється, вона є родичкою Тіни Кароль.
Про це вона розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.
Виявилося, що сама Кароль говорила про це раніше. За фактом, сестра Ірми Вітовської вийшла заміж за рідного брата Тіни Кароль.
"Ну да (ми – родички). Я не думаю, що у нас є час на те, щоб "родичаться". У неї ще більше, шоубізнес ще більше не тримається місця дислокації. Але так, у нас були певні сімейні зустрічі, коли є сімейні свята. Це дуже рідко", - розповіла вона.
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль презентувала новий кліп, в якому з'явилася в спокусливому образі. Її нова відео робота називається"не святі". За словами артистки, головний меседж її свіжої ліричної композиції-що"любити і зізнаватися важливо сьогодні, а не потім". Зйомки відео на пісню" не святі " проходили в Києві. Режисером роботи виступила Ната Курган.
Раніше також Тіна Кароль опублікувала фото з гримерки, яким приголомшила свою армію фанатів. На знімку Тіна без макіяжу і з пучком на потилиці позує в дзеркалі в світлих джинсах і сірому ТОПі. Живіт співачки залишився оголеним, і на ньому чітко вимальовуються кубики преса з привабливим, атлетичним рельєфом.
Вас також може зацікавити:
- Тіна Кароль без макіяжу засвітила прес з рельєфними кубиками
- У Тіни Кароль багаторічний роман з гітаристом-ЗМІ
- Потенційний коханий Тіни Кароль помацав її за попу