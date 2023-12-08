Українська актриса зізналася, що є родичкою Тіни Кароль

Зірка повідомила, що з Тіною зустрічається рідко, на сімейних святах.

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Ірма Вітовська про спорідненість з Тіною Кароль / Колаж Главред, фото скріншот, Instagram / tina_karol

Українська актриса Ірма Вітовська зробила несподіване зізнання. Виявляється, вона є родичкою Тіни Кароль.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Виявилося, що сама Кароль говорила про це раніше. За фактом, сестра Ірми Вітовської вийшла заміж за рідного брата Тіни Кароль.

"Ну да (ми – родички). Я не думаю, що у нас є час на те, щоб "родичаться". У неї ще більше, шоубізнес ще більше не тримається місця дислокації. Але так, у нас були певні сімейні зустрічі, коли є сімейні свята. Це дуже рідко", - розповіла вона.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль презентувала новий кліп, в якому з'явилася в спокусливому образі. Її нова відео робота називається"не святі". За словами артистки, головний меседж її свіжої ліричної композиції-що"любити і зізнаватися важливо сьогодні, а не потім". Зйомки відео на пісню" не святі " проходили в Києві. Режисером роботи виступила Ната Курган.

Раніше також Тіна Кароль опублікувала фото з гримерки, яким приголомшила свою армію фанатів. На знімку Тіна без макіяжу і з пучком на потилиці позує в дзеркалі в світлих джинсах і сірому ТОПі. Живіт співачки залишився оголеним, і на ньому чітко вимальовуються кубики преса з привабливим, атлетичним рельєфом.

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