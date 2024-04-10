Українка із "Зоряних воєн" розповіла, чому у США їй "забороняли" говорити українською

Голлівудська акторка-українка Іванна Сахно прокоментувала свою цитату багаторічної давнини про те, що в Голлівуді їй "заборонили" спілкуватися рідною мовою.

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Зірка серіалу "Зоряні війни: Асока" Іванна Сахно уточнила, що менеджери справді порадили їй відмовитися від української мови / колаж Главред, фото УНІАН та скріншот із відео

Відома голлівудська акторка голлівудського походження Іванна Сахно прокоментувала свою стару заяву про те, що в американській кіноіндустрії їй "забороняли" спілкуватися рідною мовою. Про це знаменитість розповіла в інтерв'ю порталу "Українська правда".

"Мені мої менеджери заборонили спілкуватися українською з батьками і дивитися українські продукти, читати українські книжки", - говорила Сахно у 2018-му.

Нині ж зірка серіалу "Зоряні війни: Асока" уточнила, що менеджери справді порадили їй відмовитися від української мови в США - але просто щоб якнайшвидше позбутися акценту

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"Вони не заборонили, вони порадили не розмовляти українською мовою. Це не було проти України, це було на підтримку моєї кар'єри. І взагалі будь-який актор з будь-якої країни, який приїжджає, якщо ти справді хочеш вивчити акцент, тобі потрібно просто сфокусуватися на акценті, який ти вивчаєш", - каже акторка.

Але тоді вона на деякий час справді перестала спілкуватися українською мовою і навіть відмовилася від перегляду українського кіно та серіалів.

"Навіть зараз, якщо я готуюся до фільму, де мені потрібно робити якийсь акцент, я просто фокусуюся тільки на цьому акценті, працюю зі своїм учителем з акценту. Це досі так і є", - розповіла артистка.

Хто така Іванна Сахно Іванна Сахно - голлівудська акторка українського походження. Іванна у 15 років разом із матір'ю переїхала до США. Відома вітчизняним глядачам за ролями в "Леся+Рома" та біографічній стрічці "Іван Сила". У Голлівуді Сахно вже зіграла в блокбастері Тихоокеанський рубіж: Повстання, екшн-комедії Шпигун, який мене кинув, а також діснеївському серіалі Асока.

Нагадаємо, Кремль зажадав від співачки Анни Асті, яка втекла в країну-окупант Росію, відмовитися від українського громадянства. Також від неї зажадали публічної підтримки російської військової агресії.

До слова, Таїсія Повалій видала чергову маячню на підтримку окупантів. Військову агресію РФ вона назвала "порятунком". Щоб озвучити свою "позицію", вона особисто прийшла в студію до пропагандиста Корчевникова.

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