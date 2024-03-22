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"Зрозуміла, що мене рятують": Повалій видала чергову маячню на підтримку окупантів

Олена Кюпелі
22 березня 2024, 11:03
Повалій несе таку пропагандистську нісенітницю, що необхідні сили, щоб слухати її.
Співачка Повалій видала порцію пропагандистської маячні
Співачка Повалій видала порцію пропагандистської маячні / Колаж Главред, скріншот Instagram/Основна світлина tpovaliyofficial tpovaliyofficial

Колись українська співачка Таїсія Повалій, яка зрадила свою країну і народ, а також говорить пропагандистські промови публічно, видала нову порцію марення.

У програмі відомого путініста Бориса Кочевнікова на пропагандистському каналі "Россия 1", зрадниця Повалій повідомила, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а також убивства мирних жителів України, стало для неї "порятунком".

Те, що в день початку війни, 24 лютого путіністка опинилася в терористичній Росії, Повалій називає "божим провидінням".

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Хто така Таїсія Повалій?

Таїсія Повалій - радянська та російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання 2015 року), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 до 2014 року - народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

"Дивно! Боже проведення! Ми з сином їхали на зйомку шоу з сумочкою, я в шубі і все. Але для мене це було як порятунок!Ця ситуація з "СВО", я зрозуміла, що мене рятують. Що в мене є шанс на життя. У мене виросли крила. Багато людей кажуть, що я занадто весела, а я радію, що я жива, що це свавілля в Україні може закінчитися, розумієш", - видала Повалій.

Вона додає, що "гоніння" на неї почалися ще 2004 року. За її словами, були люди, які "не хотіли Майданів". "Я борець за справедливість, мені хотілося, щоб Донбас переміг", - каже вона.

Повалій скаржиться, що коли вона була депутатом Верховної Ради, вони з групою депутатів їздили до Москви, слухали засідання Держдуми і ходили на зустріч на вищому рівні. "Потім нас у Києві викликали в прокуратуру, таке теж було в моєму житті", - плачеться Повалій.

"Ми жили Мінськими угодами, ми чекали, що вони будуть підписані, але нас усіх обдурили. Я не їхала з України, я чекала в Україні, що зараз все зміниться. Країна котиться зі скелі і я чекала, що будуть зміни", - додає запроданка.

Недорікувата співачка додає, що український народ обдурили, але "прозріння прийде".

Вона також згадала свій цинічний виступ на День Перемоги в Москві, коли українською мовою вона заспівала "Рідна мати моя". "Для мене було важливо вийти в день перемоги і заспівати українською мовою, тому що для мене нічого не змінилося. Я пишаюся своїм виступом", - каже стара зірка.

Раніше стало відомо, що безчесна зрадниця Таїсія Повалій офіційно отримала громадянство РФ і навіть відкрила в країні-окупанті індивідуальне підприємництво.

Також Повалій поскаржилася на те, як її спотворив хірург. Спотворене обличчя артистці доводиться ховати під товстим шаром гриму, щоб не було помітно, як сильно її роздуло.

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Таїсія Повалій новини шоу бізнесу
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