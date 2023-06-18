У Сердючки оцінили скандал з концертом у Греції під конферансом Остапчука

Сердючка разом зі своїми музикантами виступила на весіллі в Греції, а в залі були росіяни – у Андрія Данилка вже прокоментували скандал.

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Менеджмент Вєрки Сердючки прокоментував скандальний виступ у Греції - на весіллі, яке вів Остапчук / колаж Главред, фото УНІАН

Менеджменту Вєрки Сердючки (псевдонім коміка і музиканта Андрія Данилка) пояснювати, чому артист виступив на недавньому скандальному весільному заході в Греції. Менеджер Данилко Андрій Уреньов пояснив, що вони нічого не знали про те, що в залі присутні росіяни.

"Позиція Андрія Данилка всім відома. Концерт проходив, як завжди, з українськими прапорами, піснею Russia Goodbye і т.д. важко уявити, що Данилко, персональний ворог всіх російських пропагандистів, якому заборонений в'їзд до Росії на 50 років і за чиї пісні в Росії порушують кримінальні справи, міг запросити хтось з Росії або той, який росіянам співчуває", - сказав менеджер.

Від також додав - їх запевнили, що на святі нібито не було нікого, хто підтримує диктатора Путіна і війну проти України.

"Провідний українець, були й інші українські артисти. На заході був присутній Ілля Лагутенко, який багато років живе в Лос-Анджелесі, публічно засудив війну, і жодного разу не порушував закони України поїздками до Криму після 2014 року", – підсумував Уреньов.

Нагадаємо, скандал розгорівся після того, як в мережі з'явилася інформація, що шоумен Володимир Остапчук виїжджав до Греції, щоб попрацювати в якості конферансьє на дні народження дружини російського олігарха Леоніда Арапова Юлії Буряк. До початку повномасштабного вторгнення Юлія, яка родом з Одеси, проживала зі своїм чоловіком у Москві.

Але потім з'явилася інформація про те, що після початку російської повномасштабної військової агресії РФ проти України Юлія виїхала з Росії і вдруге вийшла заміж за українця Андрія.

Далі стало відомо, що на дні народження Юлії Буряк також виступила група Quest Pistols. Представник групи також зазначив, що вони їхали виступати до українців, ретельно перевірили лайнап, в якому знаходилися тільки українські артисти з чіткою громадянською позицією. Комунікація з присутніми була українською мовою:

"У нашій команді абсолютно чітка позиція щодо неможливості співпраці з особами, які підтримують політику Росії, і порушують українське і міжнародне право", – сказав менеджер Quest Pistols Юрій Федоров.

Дивіться відео: "Як з'явилася Вєрка Сердючка та інші легендарні артисти"

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