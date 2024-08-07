"У мене йде відторгнення": Камалія назвала справжню причину розлучення із Захуром

Співачка зізналася, що змусило її "закритися і втекти" з цих стосунків.

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Чому Камалія розлучилася з Мохаммадом Захуром - Камалія розкрила причину розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

У квітні 2023 року українська співачка Камалія повідомила, що припиняє свій 20-річний шлюб із Мохаммадом Захуром - британо-українським мільярдером пакистанського походження. Для шанувальників пари це було несподіванкою, і артистка зберігала в найсуворішому секреті, що ж стало причиною розриву.

Понад рік у Камалії пішло на те, щоб зважитися відкрити завісу таємниці. В інтерв'ю Славі Дьоміну співачка розповіла, що насправді сталося між нею і Захуром.

Зірка зізналася, що колишній чоловік образив її своїми висловлюваннями, і це поставило крапку в їхніх стосунках. "Я більше можу терпіти, ніж аб'юзити. Я зрозуміла, що я дуже вільна духом. Коли на мене починає тиснути чоловік, я закриваюся і просто тікаю. Мене досить образити словом, щоб я пішла. Ну, як і трапилося з Захуром. Я можу давати шанс, скажемо так, але я ще за собою можу помічати те, що від кохання до ненависті один крок. Як мені може дуже подобатися людина, потім одне слово, все перевертається, і в мене йде відторгнення", - поділилася Камалія.

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Варто зазначити, що напередодні повідомлення про розставання з Мохаммедом Захуром співачка розповіла, що сварилася з чоловіком через його доньку від першого шлюбу: жінки не сходилися в поглядах, а бізнесмен незмінно підтримував свою дитину, а не дружину.

Хто така Камалія Камалія - українська поп-виконавиця, акторка, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

Співачка Камалія - останні новини:

Раніше українська співачка Камалія зізналася, що не розповіла дітям про її розлучення з Мохаммадом Захуром. Вона підкреслила, що колишній чоловік заборонив їй робити це до повноліття дівчаток.

Також стало відомо, що у розлученої Камалії психологічні проблеми, у зв'язку з якими їй необхідні регулярні консультації з фахівцем. Співачка розкрила причину свого сильного стресу.

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