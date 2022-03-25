Вакарчук назвав три способи, як можна зупинити Путіна

Святослав Вакарчук / nzl.theukrainians.org, reuters

Український музикант і колишній народний депутат України Святослав Вакарчук пояснив, що може допомогти зупинити Путіна.

В інтерв'ю Rolling Stone Вакарчук назвав три дієвих способи, які допоможуть Україні перемогти.

Також Вакарчук виділив військову, економічну та духовну ідеї.

"В цілому українці самі можуть захистити себе від окупантів, але для цього нам потрібні літаки і протиракетні комплекси. На Заході існує думка, що якщо ви будете занадто сильно допомагати, це спровокує Путіна на розв'язання Третьої світової війни. Правда, Третю світову війну Путін вже розв'язав, і зараз Україна - авангард цієї війни", - запевнив Вакарчук.

Співак закликав ввести більш жорсткі санкції щодо Росії.

"Але не для того, щоб страждали росіяни, а для того, щоб народ сам зупинив Путіна. Артист закликав великі компанії припинити співпрацю з Росією. Ви просто допомагаєте їм заробляти гроші. Ви платите їм податки, а потім вони купують танки і літаки, які вбивають наших дітей", - висловився співак.

Крім того, Вакарчук відзначив духовну підтримку. Він закликав знаменитостей з усього світу допомагати Україні, чим тільки можна.

"Ми щасливі, що нас підтримує весь світ, включаючи відомих людей в США та інших країнах. Ми закликаємо вас складати пісні, займатися мистецтвом, організовувати збір коштів, просто поширювати інформацію про Україну", - додав музикант.

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Раніше повідомляли, що український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) відреагував на останні події війни в Україні.

Зокрема, на новини про можливе вторгнення в нашу країну військ Білорусі для підтримки Росії. І назвав глав обох держав-президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка старичками, схильними до маразму і деменції.

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