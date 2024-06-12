У Меладзе і Джанабаєвої все добре: інтимне фото потрапило в мережу

Меладзе і Джанабаєва живуть разом і розповідають про кохання.

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Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе продовжують жити сімейним життям/ колаж: Главред, фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/

Незважаючи на численні чутки про те, що російський співак Валерій Меладзе і його дружина Альбіна Джанабаєва, таки разом.

На своїй сторінці в Instagram, Джанабаєва розмітила фотографію, де тягнеться з поцілунками до Валерія Меладзе. Крім того, на фото зіркова пара виглядає щасливою: співак посміхається в камеру разом із дружиною, показуючи поцілунок.

Зазначимо, що 10 червня Валерій Меладзе вперше став дідусем. Онука співакові народила його середня дочка від Ірини Малухіної (Меладзе) Софія. У родині Меладзе з'явився хлопчик, якого назвали Георгієм. Сьогодні Ірина, бабуся новонародженого, опублікувала у своєму блозі в Instagram його перші фото.

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Меладзе і Джанабаєва живуть разом / Скриншот Instagram/albinadzhanabaeva

Меладзе і Джанабаєва живуть разом / Скріншот Instagram/albinadzhanabaeva

"Кохайте один одного вічно", - написала співачка, опублікувавши відео, де він обіймається зі своїм чоловіком.

Хто такий Валерій Меладзе? Валерій Меладзе - російський співак, музичний продюсер, телеведучий і актор; заслужений артист Російської Федерації (2006), народний артист Чеченської Республіки (2008).

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. Після цього потрапив до "чорного списку" артистів, розкритого виданням "Агентство".

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Зазначимо, нещодавно Альбіна Джанабаєва показала обличчя без макіяжу, на якому фанати насилу впізнали зірку. Артистка виглядала дуже блідою і втомленою і зовсім не схожою на себе.

А також раніше в Альбіни Джанабаєвої запитали під її свіжим фото в Instagram, де зараз Валерій Меладзе. Дотепники припустили, що Меладзе все ще "шепоче в Дубаях", на що співачка з холодною незворушністю заявила, що її чоловік уже покинув ОАЕ.

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