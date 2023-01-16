"У Дубаях шепоче": Джанабаєва різко поставила на місце хейтерів Меладзе після дубайського скандалу

Дружина Меладзе-молодшого з сарказмом реагує на пригоди співака.

Альбіна Джанабаєва відповіла на хейт на адресу Валерія Меладзе / instagram.com/albinadzhanabaeva

На новорічному корпоративі в Дубаї, де на одній сцені не посоромилися "косити бабки" і закоренілі артисти-путіністи, і "голуби миру", Валерій Меладзе, якого з Україною пов'язує багате минуле, мав необережність відповісти на вітання "Слава Україні".

За цим послідувало цькування співака серед російської аудиторії, через що він випустив пост-виправдання. Після цього вже збунтувалися українські фанати. Таким чином Меладзе-молодший виявився затиснутим між двох вогнів.

Дошкуляють уїдливими розпитуваннями і дружину артиста, співачку Альбіну Джанабаєву, мовляв куди ж зник її балакучий чоловік після такого соковитого скандалу?

Про це у Джанабаєвої запитали під її свіжим фото в Instagram. Дотепники припустили, що Меладзе все ще "шепоче в Дубаях", на що співачка з холодною незворушністю заявила, що її чоловік вже покинув ОАЕ.

До слова, сама Джанабаєва ніяких заяв щодо війни в Україні не робить, в соціальних мережах з'являється вкрай рідко, і на відкриті питання воліє не відповідати.

Альбіна Джанабаєва відповіла на хейт на адресу Валерія Меладзе / instagram.com/albinadzhanabaeva

Скандал з Меладзе

Валерій Меладзе, який провів юність і молодість в українському Миколаєві і там же почав музичну кар'єру, відзначився новим вчинком на великому новорічному святі, яке для себе організували жителі країни-агресора в Дубаї (ОАЕ).

До Меладзе підійшов один з гостей і попросив передати привіт його дружині. Коли співак з грузинською безпосередністю і красномовством почав говорити, чоловік несподівано вимовив фразу "Слава Україні". Меладзе сторопів, але, тим не менш, сказав у відповідь: "Героям слава". Але завбачливо прибрав від свого обличчя мікрофон, щоб цю фразу чуло менше людей.

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