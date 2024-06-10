Валерій Меладзе став дідусем - перші подробиці

Софія Меладзе, донька співака від першого шлюбу, розкрила стать та ім'я немовляти.

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Валерій Меладзе дідусь - донька Меладзе Софія народила / колаж: Главред, фото: instagram.com/meladzevalerian

Сьогодні стало відомо, що 58-річний співак Валерій Меладзе вперше став дідусем. Його донька Софія 10 червня народила первістка.

Софія у вересні 2022 року вийшла заміж за чоловіка на ім'я Сава Байбаков. У лютому 2024 року в Мережі з'явилися її знімки з уже помітно кругленьким животиком.

Сьогодні щаслива мама у своєму блозі в Instagram повідомила, що на світ з'явився її син. Хлопчика назвали Георгієм. Малюк народився у медичному центрі в Московській області.

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Валерій Меладзе - батько шістьох дітей. У його першому шлюбі з Іриною Малухіною народилися Інга (нар. 7 лютого 1991), Софія (нар. 19 травня 1999) та Аріна (нар. 7 грудня 2002). Їхній первісток, хлопчик, прожив лише 10 днів. Від стосунків з Альбіною Джанабаєвою в Меладзе з'явилися сини Костянтин (нар. 26 лютого 2004 року) та Лука (нар. 2 липня 2014 року), і донька Агата (нар. 12 квітня 2021 року).

Георгій - поки що перший і єдиний онук співака.

Валерій Меладзе дідусь - донька Меладзе Софія народила / instagram.com/sofikomeladze

Хто такий Валерій Меладзе? Валерій Меладзе - російський співак, музичний продюсер, телеведучий і актор; заслужений артист Російської Федерації (2006), народний артист Чеченської Республіки (2008).

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. Після цього потрапив до "чорного списку" артистів, розкритого виданням "Агентство".

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