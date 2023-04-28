"Боюся померти кожен день": Андрій Губін знаходиться на межі

Російський співак Андрій Губін, який переніс тривале лікування, заявив, що його стан стає все гіршим.
Він навіть придбав заміський будинок, де намагається багато гуляти, дихати свіжим повітрям і не сумувати. Але відчуває себе все одно погано, пишуть росЗМІ.
"Мені важко рухатися, дихати важко, я живу на межі. Серце б'ється з перебоями, лікарі сказали, що не на місці воно знаходиться. Боюся померти кожен день, але, в принципі, я стільки років не вмираю, тому іноді думаю: хтось мене захищає. Бог мене любить, але рідко вдається сходити до церкви. Хоча якось безкоштовно мив підлогу, мені по кайфу було", - зізнався співак.
Нагадаємо, раніше Андрій Губін з'явився в ЗМІ і розповів про свій стан. Він також додав, що збирається виїжджати з Росії. Втім, російські ЗМІ у своєму репертуарі, пояснили рішення співака прогресуванням неврологічного захворювання.
Ще в "нульових" лікарі поставили Андрію Губіну діагноз - лівостороння прозопалгія. Це неврологічна аномалія, через яку пацієнта мучать болі по всьому тілу.
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