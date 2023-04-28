"Боюся померти кожен день": Андрій Губін знаходиться на межі

Співак Андрій Губін пережив важку хворобу, але досі не може прийти в норму.

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Андрій Губін знаходиться на межі / скріншот YouTube

Російський співак Андрій Губін, який переніс тривале лікування, заявив, що його стан стає все гіршим.

Він навіть придбав заміський будинок, де намагається багато гуляти, дихати свіжим повітрям і не сумувати. Але відчуває себе все одно погано, пишуть росЗМІ.

"Мені важко рухатися, дихати важко, я живу на межі. Серце б'ється з перебоями, лікарі сказали, що не на місці воно знаходиться. Боюся померти кожен день, але, в принципі, я стільки років не вмираю, тому іноді думаю: хтось мене захищає. Бог мене любить, але рідко вдається сходити до церкви. Хоча якось безкоштовно мив підлогу, мені по кайфу було", - зізнався співак.

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Нагадаємо, раніше Андрій Губін з'явився в ЗМІ і розповів про свій стан. Він також додав, що збирається виїжджати з Росії. Втім, російські ЗМІ у своєму репертуарі, пояснили рішення співака прогресуванням неврологічного захворювання.

Ще в "нульових" лікарі поставили Андрію Губіну діагноз - лівостороння прозопалгія. Це неврологічна аномалія, через яку пацієнта мучать болі по всьому тілу.

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