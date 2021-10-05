"Ти ж у мене не танцівниця": тато Джамали дав оцінку її танго на Танцях з зірками

Джамала на Танцях з зірками / instagram.com/jamalajaaa

Співачка Джамала розповіла, як тато ставиться до її участі в проекті Танці з зірками.

За 5 тижнів, які пройшли з початку 9 сезону, прогрес Джамали, як танцівниці, відзначає чимало прихильників.

За її з Антоном Нестерком пару вболівають тисячі шанувальників: одним подобається професіоналізм артистів, іншим почуття і чуттєвість в танцях.

Минулого тижня Джамала і Антон Нестерко виконували ніжне танго під музику з к/ф "Запах жінки".

У ньому співачці довелося зображати сліпу, а також приміряти незвичну для її стилю зачіску – каре.

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Танець припав до душі суддям і фанатам, але готуватися до нього співачці було дуже складно. У своєму Instagram-акаунті Джамала поділилася, що минулого тижня її батькові Аліму Айяровичу робили операцію.

читайте також"Я його боюся": Джамалу на Танцях з зірками довели до слізНезважаючи на це, тато співачки все ж стежив за успіхами дочки на паркеті. У зворушливій сторіс, яку виклала артистка, вона запитує у тата, чи сподобався йому танець.

"Дуже ... молодець. Дуже ... Гарно. За короткий час, За три дні, вивчити такий танець... Ти ж у мене не танцівниця!" - відповів Алім Айярович.

Потім, трохи поміркувавши, він додав: "Ти у мене професіоналка, так. За все, що ти берешся - молодець. Ай, моя солодка. Дай Бог, що ще й альбомчик цей твій прозвучав".

Джамала з батьком / instagram.com/jamalajaaa

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