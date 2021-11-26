"Ти нахабна тварюка": скандал між дружинами Павліка спалахнув з новою силою, не змовчав і співак

Нинішня та колишня дружини Віктора Павліка знову публічно посварилися / колаж Главред

Скандал між колишньою дружиною співака Віктора Павлика Лорою Созаєвою і його нинішньою обраницею Катериною Репяховою спалахнув з новою силою. Свій коментар дав і артист.

На своїй сторінці в Instagram Репяхова повідомила, що "її хочуть знищити" за допомогою атаки її рекламодавців ботами. Дівчина переконана, що це відбувається "на замовлення" колишньої дружини Павлика.

"Мене, мою блогерську діяльність, моя праця, мою репутацію і всі мої вкладення в десятки тисяч $. Я почну з того, що у мене немає ворогів і недоброзичливців. Не рахуючи, одну людину, яка не може пробачити мені мої успіхи й відкрито бажає моїй родині все життя жити на знімних квартирах. Але не спійманий - не злодій! У чому суть. Хтось кілька днів поспіль атакують моїх рекламодавців ботами", - написала вона.

Публікація Катерини Репяхової / instagram.com/repyahovakate/

Відповідь екс-дружини Павлика не змусила себе чекати

Лариса Созаєва записала відеоповідомлення для Репяхової на своїй сторінці в Instagram, де попросила "залишити її в спокої".

"Ти шість років тому відвела мого чоловіка, він не хотів йти. Він же це тобі говорив? Але ти наполягла. Справа не в цьому, це правильно що він пішов. Це правильно, що він з тобою. Я дуже рада, що він нарешті знайшов людину, гідну собі",- почала Лариса.

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Вона звинуватила Катерину в тому, що вона говорить багато брехні і досі ревнує Павлика до неї. За словами Созаєвої, Реп'яхова забороняє співакові з нею розмовляти, листуватися і бачитися.

"У тебе істерика щоразу, коли вимовляється моє ім'я. Ти дуже нахабна тварюка, ти холоднокровна тварюка. Ти готувалася до весілля абсолютно спокійно, коли мій син помирав. Тебе це особливо не засмучувало. А зараз чомусь ти вирішила що я найняла ботів, розкрила твою сторінку. Навіщо мені це робити? Мені немає до тебе ніякої справи. У мене є своє особисте життя. Я прошу тебе, дай мені спокій. Ти мені не потрібна", - сказала Созаєва.

Не став мовчати й Віктор Павлік

Співак у своєму новому пості в Instagram заявив, що всіма силами намагався підтримувати колишню дружину, навіть проти волі нинішньої:

"Я довго мовчав... я дуже не люблю всі ці розбірки і мені дуже прикро, що вкотре це трапляється з моєю родиною. Я дуже сильно поважаю свою колишню дружину, я їй сильно вдячний за багато чого. Я підтримував її завжди, все, що від мене залежало. А іноді навіть проти волі моєї нинішньої дружини. Але! Ще раз бачити образливі слова від колишньої в бік моєї дружини, у мене немає сил. Так буває... наші дороги розійшлися. Я пішов! І я хотів цього! І я не шкодую ні про що. Катя мені подарувала друге життя! Але зараз не про це. Я тобі Лора віддам все, що у мене є. Мені нічого не потрібно, головне, будь щаслива! Дуже тебе прошу! Просто будь щаслива. І далі я тобі нічого не винен", - написав Павлик.

Відповідь Віктора Павлика / instagram.com/viktorpavlik/

Варто зазначити, що Лариса Созаєва і Катерина Репяхова не вперше з'ясовують стосунки публічно. Нещодавно ексдружина Віктора Павліка заявила, що співак з Катериною Репяховою виганяють її з квартири, яка була куплена в кредит.