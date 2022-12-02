"Тварюки!": Басков вибухнув після розповіді про потенцію

Микола Басков / скріншот YouTube

Російський співак Микола Басков розлютився в ефірі російського пропагандистського телеканалу.

Артист розмістив на своїй сторінці в соцмережах кадри з одного з шоу, на яких обговорювалася потенція всіх присутніх на сцені чоловіків.

Басков зазначив, що у нього "все ще тримається", а потім вирішив розповісти Старий вульгарний анекдот і взяв високу ноту. В цей час Чумаков, Панайотов і Лазарєв всіляко заважали йому, розмахуючи мікрофоном, чому звук змінювався.

"Тварі! Всі дістали своє коріння?! Таку ноту зіпсували!", - скрикував незадоволений Басков.

Нагадаємо, раніше Микола Басков, який активно підтримує війну в Україні, загруз у гей-скандал.

Шоумен Рустам Солнцев розповів, що раніше Микола Басков продюсував і одночасно любив Алекса Малиновського, але пара розлучилася.

Також ми писали, що російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про війну в Україні, поділилася кадрами з відпочинку. Дочка Алли Пугачової на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото внучки Примадонни.

Читайте також: