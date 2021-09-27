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"Традиція застаріла": Аlyona Alyona розговорилася про ідеальне весілля

27 вересня 2021, 23:53

Зірка уточнила, що мріє кудись рвонути з коханим в медовий місяць, щоб отримати яскраві емоції.

Alyona Alyona
Alyona Alyona розповіла про ідеальне весілля / instagram.com/alyona.alyona.official/

Українська реперша Аlyona Alyona зізналася, про яке весілля мріє.

"Весілля, як на мене, в традиційному розумінні дуже застаріло. Дуже багато людей прийдуть на це застілля, обговорять, в чому наречений, в чому наречена, з якого боку хто прийшов, хто що випив, що подарували. Розумієш, я не хочу цього всього", - розповіла співачка Насті Каменських у програмі Світське життя.

При цьому зірка уточнила, що мріє кудись рвонути з коханим в медовий місяць, щоб отримати яскраві емоції.

"Мені здається набагато авантюрніше рвонути в якусь країну просто на один день і всі ці гроші прокатати, прогуляти. Запам'ятати це, як щось найяскравіше, поки не народяться діти, не з'являться інші яскраві моменти", - додала реперша.

Раніше Alyona Alyona зізналася, що мріє зламати ліжко оригінальним способом.

Також Главред писав про те, що співачка Alyоna Alyona розповіла, коли познайомилася зі своїм хлопцем, коли почалися їхні стосунки, і чим він взагалі займається.

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весілля Alyona Alyona новини шоу бізнесу
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